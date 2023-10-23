https://ria.ru/20231023/lavrov-1904801625.html

Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 23.10.2023

Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Россия готова содействовать процессу делимитации границ Армении и Азербайджана, для нормализации отношений между Ереваном и Баку остаются практические шаги,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T20:54

2023-10-23T20:54

2023-10-23T20:54

в мире

азербайджан

армения

россия

никол пашинян

сергей лавров

ильхам алиев

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия готова содействовать процессу делимитации границ Армении и Азербайджана, для нормализации отношений между Ереваном и Баку остаются практические шаги, которые в первую очередь затрагивают подготовку мирного договора, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в формате "3+3" в Иране. "Сейчас остаются практические шаги по полной нормализации отношений (Армении и Азербайджана - ред.), прежде всего, по подготовке мирного договора, делимитации границ, налаживания транспортных, экономических связей без каких-либо препятствий", - сообщил Лавров. Глава МИД РФ добавил, что Москва готова содействовать в вопросе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. "Мы всегда готовы реально помочь приступить к практической делимитации", - заявил Лавров. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900759268.html

азербайджан

армения

россия

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в мире, азербайджан, армения, россия, никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев