https://ria.ru/20231023/kurmasheva-1904616526.html

Суд в Казани арестовал российско-американскую журналистку Курмашеву

Суд в Казани арестовал российско-американскую журналистку Курмашеву - РИА Новости, 23.10.2023

Суд в Казани арестовал российско-американскую журналистку Курмашеву

Советский районный суд Казани арестовал до 5 декабря журналистку с гражданством РФ и США Алсу Курмашеву, задержанную по статье об уклонении от исполнения... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:43

2023-10-23T11:43

2023-10-23T11:43

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Советский районный суд Казани арестовал до 5 декабря журналистку с гражданством РФ и США Алсу Курмашеву, задержанную по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание по ходатайству следователя проходило в закрытом режиме. Арестовать журналистку "Радио Свобода"* могли еще в пятницу, но тогда суд ограничился продлением срока задержания на 72 часа. "Избрать в отношении Курмашевой… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 17 суток, то есть, до 5 декабря", - сказал судья. Курмашева - уроженка Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии. Содержаться она будет в казанском СИЗО-2. Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер ранее сообщил журналистам, что ведомство следит за судьбой Курмашевой, с учетом ее двойного гражданства США считают необходимым оказать ей консульскую помощь. По данным агентства "Татар-информ", следствие полагает, что Курмашева в сентябре 2022 года получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из вузов в Татарстане и использовала их при подготовке "альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231020/radio-1904127744.html

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Кирилл Волков

россия, казань, происшествия, сша, свобода (радиостанция)