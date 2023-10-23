https://ria.ru/20231023/kosmonavty-1904743585.html

"Роскосмос" продлил прием заявок на участие в отборе в отряд космонавтов

"Роскосмос" продлил прием заявок на участие в отборе в отряд космонавтов - РИА Новости, 23.10.2023

"Роскосмос" продлил прием заявок на участие в отборе в отряд космонавтов

"Роскосмос" продлил прием документов от желающих поучаствовать в наборе в российский отряд космонавтов, заявки будут приниматься до 20 декабря 2023 года,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:11

2023-10-23T17:11

2023-10-23T17:11

космос - риа наука

олег кононенко

роскосмос

общество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Роскосмос" продлил прием документов от желающих поучаствовать в наборе в российский отряд космонавтов, заявки будут приниматься до 20 декабря 2023 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе госкорпорации. Ранее сообщалось, что прием заявок завершится 30 октября. "В соответствии с приказом Госкорпорации "Роскосмос" № 396 от 20 октября 2023 года срок приема документов для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса продлевается до 20 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" напомнили, что в конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет, который удовлетворяет предъявляемым требованиям, предъявляемым к претендентам. "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов 10 июля 2023 года. Как сообщал РИА Новости командир отряда Олег Кононенко, отбор пройдут не более шести человек. Набор стал уже четвертым открытым, когда документы могут подать все желающие, а не только военные летчики или сотрудники некоторых предприятий отрасли. В 2012 и 2018 годах были отобраны по восемь кандидатов, в 2021 — четыре. Сейчас в российском отряде космонавтов 26 человек.

https://ria.ru/20231002/roskosmos-1899999953.html

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космос - риа наука, олег кононенко, роскосмос, общество