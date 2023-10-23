https://ria.ru/20231023/koordinatsiya-1904572536.html

Страны Запада заявили о мерах по деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС

Страны Запада заявили о мерах по деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 23.10.2023

Страны Запада заявили о мерах по деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС

Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Канады и Великобритании договорились продолжить координацию для недопущения распространения конфликта вокруг Израиля,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T02:34

2023-10-23T02:34

2023-10-23T07:54

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Канады и Великобритании договорились продолжить координацию для недопущения распространения конфликта вокруг Израиля, говорится в совместном заявлении глав шести стран."Лидеры условились продолжить тесную дипломатическую координацию, в том числе с ключевыми партнерами в регионе, чтобы удержать конфликт от распространения, сохранить стабильность на Ближнем Востоке и работать для достижения политического урегулирования и прочного мира", - говорится в заявлении.Оно принято по итогам переговоров руководства стран на тему эскалации вокруг Израиля.Лидеры стран также призвали к соблюдению международного гуманитарного права в зоне конфликта и охране гражданского населения, отмечается в заявлении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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