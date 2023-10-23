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Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового

Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового - РИА Новости, 23.10.2023

Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового

Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:24

2023-10-23T10:24

2023-10-23T10:24

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска также контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка на времевском направлении. Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям на запорожском направлении в районе Вербового. ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Полный залп занимает 6 секунд. Дальность стрельбы - от 400 до 6 000 метров. Запас хода по шоссе - 550 км. Расчет - 3 человека. В Вооруженных силах РФ эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф