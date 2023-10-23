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Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/kontrataka-1904600535.html
Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового
Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового - РИА Новости, 23.10.2023
Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового
Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:24
2023-10-23T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска также контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка на времевском направлении. Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям на запорожском направлении в районе Вербового. ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Полный залп занимает 6 секунд. Дальность стрельбы - от 400 до 6 000 метров. Запас хода по шоссе - 550 км. Расчет - 3 человека. В Вооруженных силах РФ эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
Российские военные провели успешную контратаку в районе Вербового

Рогов: ВС России провели успешную контратаку в районе села Вербовое

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Российские войска провели успешную контратаку в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, российские войска также контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка на времевском направлении.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщали, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активной обороны десантно-штурмовым подразделениям на запорожском направлении в районе Вербового.
ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Полный залп занимает 6 секунд. Дальность стрельбы - от 400 до 6 000 метров. Запас хода по шоссе - 550 км. Расчет - 3 человека. В Вооруженных силах РФ эти машины стоят на вооружении частей войск РХБЗ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 октября, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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