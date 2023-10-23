Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/konflikt-1904787153.html
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 23.10.2023
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт
Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:21
2023-10-23T19:21
россия
ирак
москва
александр фомин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807059037_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_422ee37b7cb7608b2a4eb54a99c36f1f.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщили в понедельник в Минобороны России. "В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-иракского взаимодействия в указанных сферах.
россия
ирак
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807059037_0:0:2253:1690_1920x0_80_0_0_5fccb9b470976e2fab82a17746bba334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирак, москва, александр фомин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ирак, Москва, Александр Фомин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт

МО: Фомин и посол Ирака обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-иракского взаимодействия в указанных сферах.
 
РоссияИракМоскваАлександр ФоминОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала