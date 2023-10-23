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Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 23.10.2023
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт
Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:21
2023-10-23T19:21
2023-10-23T19:21
россия
ирак
москва
александр фомин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщили в понедельник в Минобороны России. "В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-иракского взаимодействия в указанных сферах.
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россия, ирак, москва, александр фомин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ирак, Москва, Александр Фомин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Замминистра обороны обсудил с послом Ирака палестино-израильский конфликт
МО: Фомин и посол Ирака обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в Москве с послом Ирака в России Кахтаном Джанаби урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-иракского взаимодействия в указанных сферах.