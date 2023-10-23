https://ria.ru/20231023/konflikt-1904578015.html

В КНДР назвали виновника конфликта на Ближнем Востоке

В КНДР назвали виновника конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2023

В КНДР назвали виновника конфликта на Ближнем Востоке

США "целиком и полностью" виноваты в конфликте на Ближнем Востоке, поддерживают войну и пытаются переложить ответственность на палестинскую сторону, хотя сами... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T05:48

2023-10-23T05:48

2023-10-23T05:48

в мире

израиль

сша

ближний восток

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хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СЕУЛ, 23 окт – РИА Новости. США "целиком и полностью" виноваты в конфликте на Ближнем Востоке, поддерживают войну и пытаются переложить ответственность на палестинскую сторону, хотя сами умышленно провоцируют конфликт, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). Как заявляет ЦТАК, ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться и приближается к "полномасштабной войне". "Трагедия ближневосточной ситуации, которая может перерасти в полномасштабную войну, целиком и полностью создана США… Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за предвзятого и умышленного подстрекательства со стороны США", - пишет ЦТАК. В комментарии отмечается, что США после начала острого конфликта немедленно пообещали поддержку и поставки оружия Израилю, а также отправили в зону конфликта свои авианосцы. Высокопоставленные чиновники, включая министра обороны и даже президента США, "активно поддерживают войну". Так, 18 октября США использовали своё право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав направленную на стабилизацию конфликта революцию, "уничтожив" тем самым "всякую возможность уменьшить напряженность" в регионе. "США всегда поддерживали Израиль, который незаконно оккупировал палестинскую территорию, постоянно проводя вооруженные атаки, убивая мирных жителей и расширяя еврейские поселения. США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя её в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это", - пишет ЦТАК. Неназванный автор статьи отмечает, что, по мнению мирового сообщества, стабильность и безопасность на планете находятся под угрозой из-за "однобокой и двойственной внешней политики США". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/pomosch-1904577653.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, ближний восток, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году