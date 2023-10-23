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Китай сообщил о совместном с Финляндией расследовании ЧП на Balticconnector

Китай сообщил о совместном с Финляндией расследовании ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 23.10.2023

Китай сообщил о совместном с Финляндией расследовании ЧП на Balticconnector

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможной причастности гонконгского судна к повреждению газопроводу Balticconnector, заявила, РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:46

2023-10-23T11:46

2023-10-23T11:46

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нато

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможной причастности гонконгского судна к повреждению газопроводу Balticconnector, заявила, что Китай и Финляндия уже взаимодействуют по вопросу ЧП, а в тот момент судно осуществляло обычное плавание, аномалий зафиксировано не было, и выразила надежду на объективное расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии 20 октября сообщила, что расследование повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией повреждения газопровода сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга. "Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества для совместной защиты безопасности трансграничной инфраструктуры. Согласно имеющимся данным, во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории", - заявила дипломат. Она отметил, что судно не зафиксировало никаких аномалий из-за плохих морских условий. "Мы надеемся, что соответствующие стороны как можно скорее смогут установить факты", - указала она. Дипломат добавила, что Китай и Финляндия уже взаимодействуют по этому вопросу, "надеемся, что соответствующие стороны как можно скорее смогут установить истинное положение дел и обеспечить объективность, справедливость и профессионализм расследования". Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками. Представитель полиции Финляндии Ристо Лохи заявил, что в районе повреждения газопровода обнаружен "чрезвычайно тяжелый предмет", в настоящий момент ведется расследование относительно того, что это за объект и связан ли он с повреждением трубопровода. Расследование подтвердило, что ущерб был причинен внешней механической силой, и, исходя из имеющихся данных, нет оснований полагать, что ущерб был вызван взрывом.

https://ria.ru/20231023/more-1904608266.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

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в мире, финляндия, китай, эстония, мао нин, саули ниинисте, нато