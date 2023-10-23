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Китай проведет военные учения в Бохайском заливе с 23 по 24 октября
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе с 23 по 24 октября - РИА Новости, 23.10.2023
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе с 23 по 24 октября
Народно-освободительная армия Китая в период с 23 по 24 октября поведет военные учения в северной части Бохайского залива, говорится в сообщении Управления... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:25
2023-10-23T08:25
2023-10-23T08:26
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народно-освободительная армия китая
военные учения - безопасность
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в период с 23 по 24 октября поведет военные учения в северной части Бохайского залива, говорится в сообщении Управления морской безопасности Китая. Учения пройдут с 15.00 (10.00 мск) 23 октября до 20.00 (15.00 мск) 24 октября в акватории в северной части Бохайского залива. Ведомство указало координаты района проведения учений, вход в который на период маневров запрещен.
https://ria.ru/20231022/knr-1904509952.html
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в мире, китай, общество, народно-освободительная армия китая, военные учения - безопасность
В мире, Китай, Общество, Народно-освободительная армия Китая, Военные учения - Безопасность
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе с 23 по 24 октября
Армия Китая проведет военные учения в Бохайском заливе с 23 по 24 октября