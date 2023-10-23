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СМИ: в Париже обвинили Россию в "психозе" из-за нашествия клопов - РИА Новости, 23.10.2023
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13:20 23.10.2023 (обновлено: 16:49 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/klopy-1904645852.html
СМИ: в Париже обвинили Россию в "психозе" из-за нашествия клопов
СМИ: в Париже обвинили Россию в "психозе" из-за нашествия клопов - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: в Париже обвинили Россию в "психозе" из-за нашествия клопов
Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали "психозу" жителей из-за распространения постельных клопов, сообщила телерадиокомпания РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:20
2023-10-23T16:49
в мире
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россия
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ПАРИЖ, 23 окт — РИА Новости. Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали "психозу" жителей из-за распространения постельных клопов, сообщила телерадиокомпания BFM TV.По данным журналистов, гипотеза о "роли России" серьезно рассматривается в разведсообществе. Власти даже организовали межведомственное совещание на фоне роста числа публикаций о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях. Как отмечает СМИ, новости вызвали у французов "психоз". Спецслужбы считают, что это произошло не без участия российских медиа, "подпитывавших тему".По утверждению BFM TV, несколько публикаций были недостоверными и основывались на искаженных или несуществующих материалах французских СМИ. Например, указывалось, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы травить насекомых. В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу, замечают журналисты, утверждая, что все эти данные российские СМИ взяли из якобы несуществующей французской статьи. В то же время авторы репортажа признали, что непосредственно к наплыву насекомых Россия не имеет никакого отношения, а сама проблема остается нерешенной десятки лет."По правде говоря, уже более 20 лет в нашей стране наблюдается регулярный рост числа этих вредителей", — говорится в материале.Отмечается также, что сообщения о нашествии клопов, которые начались с публикаций пользователей в социальных сетях, наснимавших ползучих в метро и кинотеатрах, вызвали волну публикаций прежде всего во французской прессе, а затем и во всех международных СМИ. "Профсоюз специалистов по дезинсекции сообщил, что отвечал на запросы BBC, New York Times, СМИ из Европы. Медиа по всему миру представляли Францию как зараженное государство. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции", — отметило СМИ. Однако на их роль в поддержании истерии, способствующей резкому росту обращений к дезинсекторам, французская разведка при этом не указывает.На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
https://ria.ru/20231006/shkoly-1901086899.html
https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html
https://ria.ru/20231012/nashestvie-1902154782.html
https://ria.ru/20231003/klopy-1900199199.html
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в мире, франция, россия
В мире, Франция, Россия
СМИ: в Париже обвинили Россию в "психозе" из-за нашествия клопов

RMC: разведка Франции обвинила российские СМИ в панике жителей из-за клопов

CC BY-SA 2.0 / Gilles San Martin / Cimex lectularius (bed bug)Постельный клоп
Постельный клоп - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Gilles San Martin / Cimex lectularius (bed bug)
Постельный клоп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 окт — РИА Новости. Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали "психозу" жителей из-за распространения постельных клопов, сообщила телерадиокомпания BFM TV.
По данным журналистов, гипотеза о "роли России" серьезно рассматривается в разведсообществе. Власти даже организовали межведомственное совещание на фоне роста числа публикаций о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях. Как отмечает СМИ, новости вызвали у французов "психоз". Спецслужбы считают, что это произошло не без участия российских медиа, "подпитывавших тему".
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По утверждению BFM TV, несколько публикаций были недостоверными и основывались на искаженных или несуществующих материалах французских СМИ. Например, указывалось, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы травить насекомых. В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу, замечают журналисты, утверждая, что все эти данные российские СМИ взяли из якобы несуществующей французской статьи.
В то же время авторы репортажа признали, что непосредственно к наплыву насекомых Россия не имеет никакого отношения, а сама проблема остается нерешенной десятки лет.
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"По правде говоря, уже более 20 лет в нашей стране наблюдается регулярный рост числа этих вредителей", — говорится в материале.
Отмечается также, что сообщения о нашествии клопов, которые начались с публикаций пользователей в социальных сетях, наснимавших ползучих в метро и кинотеатрах, вызвали волну публикаций прежде всего во французской прессе, а затем и во всех международных СМИ.
"Профсоюз специалистов по дезинсекции сообщил, что отвечал на запросы BBC, New York Times, СМИ из Европы. Медиа по всему миру представляли Францию как зараженное государство. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции", — отметило СМИ.
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Однако на их роль в поддержании истерии, способствующей резкому росту обращений к дезинсекторам, французская разведка при этом не указывает.
На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
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