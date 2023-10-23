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Кисида высказался о заключении мирного договора с Россией - РИА Новости, 23.10.2023
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07:37 23.10.2023 (обновлено: 07:50 23.10.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231023/kisida-1904582210.html
Кисида высказался о заключении мирного договора с Россией
Кисида высказался о заключении мирного договора с Россией - РИА Новости, 23.10.2023
Кисида высказался о заключении мирного договора с Россией
Япония продолжит придерживаться курса на решение территориальной проблемы с Россией и заключение мирного договора, об этом в своей программной речи на 212-й... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:37
2023-10-23T07:50
россия
япония
в мире
ссср
фумио кисида
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ТОКИО, 23 окт - РИА Новости. Япония продолжит придерживаться курса на решение территориальной проблемы с Россией и заключение мирного договора, об этом в своей программной речи на 212-й внеочередной сессии парламента заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента."Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но мы продолжим придерживаться курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - отметил премьер-министр.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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россия, япония, в мире, ссср, фумио кисида
Россия, Япония, В мире, СССР, Фумио Кисида
Кисида высказался о заключении мирного договора с Россией

Кисида: Токио продолжит держаться курса на заключение мирного договора с Москвой

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 23 окт - РИА Новости. Япония продолжит придерживаться курса на решение территориальной проблемы с Россией и заключение мирного договора, об этом в своей программной речи на 212-й внеочередной сессии парламента заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.
"Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но мы продолжим придерживаться курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - отметил премьер-министр.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Есиро Мори - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата
7 октября, 06:45
 
РоссияЯпонияВ миреСССРФумио Кисида
 
 
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