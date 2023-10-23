https://ria.ru/20231023/kim-1904574592.html

"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына

"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 23.10.2023

"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына

Встреча Путина и Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала стабильность и перспективность отношений между Россией и КНДР, ее значение не стоит недооценивать,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T04:41

2023-10-23T04:41

2023-10-23T08:53

в мире

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча Путина и Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала стабильность и перспективность отношений между Россией и КНДР, ее значение не стоит недооценивать, пишет политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа в статье для журнала National Interеst."С точки зрения Северной Кореи и России, саммит (Путина и Ким Чен Ына. — Прим. ред.) был значимым и даже успешным. <...> Он привлек внимание мира и произвел сильное впечатление", — считает эксперт.По мнению Ку, встреча двух лидеров показала, что между Россией и КНДР сложились "стабильные и позитивные отношения". Она предполагает, что связи двух стран в будущем станут еще более тесными.Эксперт также отметила, что крепкие отношения между Москвой и Пхеньяном выражаются в готовности сторон делиться подробностями встреч на высшем уровне. Она, в частности, обратила внимание на готовность России подстроиться под предпочтения северокорейского лидера и провести саммит во Владивостоке вместо столицы, чтобы Ким мог прибыть на встречу на поезде.В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. Тринадцатого сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал визит Кима "весьма насыщенным". Восемнадцатого и 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Пхеньян.

https://ria.ru/20231020/sammit-1903972049.html

https://ria.ru/20231012/kndr-1902163179.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын