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"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 23.10.2023
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04:41 23.10.2023 (обновлено: 08:53 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/kim-1904574592.html
"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына
"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 23.10.2023
"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына
Встреча Путина и Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала стабильность и перспективность отношений между Россией и КНДР, ее значение не стоит недооценивать,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T04:41
2023-10-23T08:53
в мире
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча Путина и Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала стабильность и перспективность отношений между Россией и КНДР, ее значение не стоит недооценивать, пишет политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа в статье для журнала National Interеst.&quot;С точки зрения Северной Кореи и России, саммит (Путина и Ким Чен Ына. — Прим. ред.) был значимым и даже успешным. &lt;...&gt; Он привлек внимание мира и произвел сильное впечатление&quot;, — считает эксперт.По мнению Ку, встреча двух лидеров показала, что между Россией и КНДР сложились "стабильные и позитивные отношения". Она предполагает, что связи двух стран в будущем станут еще более тесными.Эксперт также отметила, что крепкие отношения между Москвой и Пхеньяном выражаются в готовности сторон делиться подробностями встреч на высшем уровне. Она, в частности, обратила внимание на готовность России подстроиться под предпочтения северокорейского лидера и провести саммит во Владивостоке вместо столицы, чтобы Ким мог прибыть на встречу на поезде.В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. Тринадцатого сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал визит Кима "весьма насыщенным". Восемнадцатого и 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Пхеньян.
https://ria.ru/20231020/sammit-1903972049.html
https://ria.ru/20231012/kndr-1902163179.html
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в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын
"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына

NI: отношения России и КНДР станут глубже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча Путина и Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала стабильность и перспективность отношений между Россией и КНДР, ее значение не стоит недооценивать, пишет политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа в статье для журнала National Interеst.
«

"С точки зрения Северной Кореи и России, саммит (Путина и Ким Чен Ына. — Прим. ред.) был значимым и даже успешным. <...> Он привлек внимание мира и произвел сильное впечатление", — считает эксперт.

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По мнению Ку, встреча двух лидеров показала, что между Россией и КНДР сложились "стабильные и позитивные отношения". Она предполагает, что связи двух стран в будущем станут еще более тесными.
Эксперт также отметила, что крепкие отношения между Москвой и Пхеньяном выражаются в готовности сторон делиться подробностями встреч на высшем уровне. Она, в частности, обратила внимание на готовность России подстроиться под предпочтения северокорейского лидера и провести саммит во Владивостоке вместо столицы, чтобы Ким мог прибыть на встречу на поезде.
В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. Тринадцатого сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал визит Кима "весьма насыщенным". Восемнадцатого и 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Пхеньян.
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