"Следили все". В США нашли важную деталь на встрече Путина и Ким Чен Ына
NI: отношения России и КНДР станут глубже
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча Путина и Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала стабильность и перспективность отношений между Россией и КНДР, ее значение не стоит недооценивать, пишет политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа в статье для журнала National Interеst.
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"С точки зрения Северной Кореи и России, саммит (Путина и Ким Чен Ына. — Прим. ред.) был значимым и даже успешным. <...> Он привлек внимание мира и произвел сильное впечатление", — считает эксперт.
По мнению Ку, встреча двух лидеров показала, что между Россией и КНДР сложились "стабильные и позитивные отношения". Она предполагает, что связи двух стран в будущем станут еще более тесными.
Эксперт также отметила, что крепкие отношения между Москвой и Пхеньяном выражаются в готовности сторон делиться подробностями встреч на высшем уровне. Она, в частности, обратила внимание на готовность России подстроиться под предпочтения северокорейского лидера и провести саммит во Владивостоке вместо столицы, чтобы Ким мог прибыть на встречу на поезде.
В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. Тринадцатого сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал визит Кима "весьма насыщенным". Восемнадцатого и 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Пхеньян.