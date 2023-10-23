https://ria.ru/20231023/kiev-1904594965.html

Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит

Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит - РИА Новости, 23.10.2023

Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит

Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для прохождения предстоящего отопительного сезона, заявил... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:41

2023-10-23T09:41

2023-10-23T10:17

украина

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николай азаров (политик)

денис шмыгаль

укрэнерго

в мире

общество

энергетика

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для прохождения предстоящего отопительного сезона, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram. "Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно в 1,8-3 миллиона тонн, заготовлено около 700 тысяч тонн. "По углю энергетическому - не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены… В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее", - подытожил Азаров. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html

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украина, киев, николай азаров (политик), денис шмыгаль, укрэнерго, в мире, общество, энергетика