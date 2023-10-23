Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит
Азаров: Киев не готов к зиме, заготовил в три раза меньше угля, чем необходимо
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для прохождения предстоящего отопительного сезона, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.
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"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно в 1,8-3 миллиона тонн, заготовлено около 700 тысяч тонн.
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"По углю энергетическому - не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены… В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее", - подытожил Азаров.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.