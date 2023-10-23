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Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит - РИА Новости, 23.10.2023
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09:41 23.10.2023 (обновлено: 10:17 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/kiev-1904594965.html
Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит
Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит - РИА Новости, 23.10.2023
Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит
Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для прохождения предстоящего отопительного сезона, заявил... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:41
2023-10-23T10:17
украина
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николай азаров (политик)
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для прохождения предстоящего отопительного сезона, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram. "Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно в 1,8-3 миллиона тонн, заготовлено около 700 тысяч тонн. "По углю энергетическому - не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены… В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее", - подытожил Азаров. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html
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украина, киев, николай азаров (политик), денис шмыгаль, укрэнерго, в мире, общество, энергетика
Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Денис Шмыгаль, Укрэнерго, В мире, Общество, Энергетика
Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме, запасов угля не хватит

Азаров: Киев не готов к зиме, заготовил в три раза меньше угля, чем необходимо

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для прохождения предстоящего отопительного сезона, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.
«
"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
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По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно в 1,8-3 миллиона тонн, заготовлено около 700 тысяч тонн.
«
"По углю энергетическому - не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены… В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее", - подытожил Азаров.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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