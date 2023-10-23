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Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:34 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/kherson-1904818031.html
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.10.2023
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне
Повторные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:34
2023-10-23T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
херсонская область
страна.ua
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о новых взрывах в Херсоне", - пишет издание в Telegram-канале. Ранее назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что взрывы раздаются в Херсоне на фоне воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги объявлен в ряде областей Украины, в том числе и на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231023/evakuatsiya-1904796523.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Херсонская область , Страна.ua
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне

Страна.ua сообщила о новых взрывах в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о новых взрывах в Херсоне", - пишет издание в Telegram-канале.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Украина готовит принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР
23 октября, 20:25
Ранее назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что взрывы раздаются в Херсоне на фоне воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги объявлен в ряде областей Украины, в том числе и на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Знак Бесполетная зона на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP
23 октября, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаХерсонская областьСтрана.ua
 
 
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