https://ria.ru/20231023/kherson-1904818031.html
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.10.2023
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне
Повторные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:34
2023-10-23T23:34
2023-10-23T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
херсонская область
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о новых взрывах в Херсоне", - пишет издание в Telegram-канале. Ранее назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что взрывы раздаются в Херсоне на фоне воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги объявлен в ряде областей Украины, в том числе и на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231023/evakuatsiya-1904796523.html
https://ria.ru/20231023/smi-1904722556.html
херсон
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c3767894ba63d0ae5e670e28794a49ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина, херсонская область , страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Херсонская область , Страна.ua
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне
Страна.ua сообщила о новых взрывах в Херсоне