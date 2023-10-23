https://ria.ru/20231023/kherson-1904814604.html

На Украине заявили о взрывах в Херсоне

На Украине заявили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.10.2023

На Украине заявили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T23:01

2023-10-23T23:01

2023-10-23T23:01

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

украина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "В Днепровском районе Херсона слышны взрывы", - написал Мрочко в Telegram-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги объявлен в ряде областей Украины, в том числе и на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

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