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Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина - РИА Новости, 23.10.2023
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина
Администрация Краснодара рекомендовала предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, поскольку его дата приближена ко Дню памяти жертв политических... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:39
2023-10-23T14:39
2023-10-23T14:40
краснодар
римско-католическая церковь
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Администрация Краснодара рекомендовала предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, поскольку его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий, а сам праздник противоречит историческим и культурным ценностям Кубани. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, руководителям предприятий потребительской сферы Краснодара направлено соответствующее информационное письмо. "30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани… Рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина", - говорится в письме. Его копия есть в распоряжении РИА Новости.Как подчеркнули в мэрии, проведение Хэллоуина в городе не запрещено, но и "не поддерживаются", так как праздник противоречит принципам "нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций". Отмечающийся 31 октября Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve), первоначально кельтский дохристианский праздник, также известен как навечерие или канун Дня всех святых, который отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. В современной массовой культуре он стал одним из самых распространенных и веселых праздников, однако заслужил неоднозначную репутацию, в том числе и за пределами России, из-за атрибутики, связанной с нечистой силой.
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краснодар, римско-католическая церковь, россия
Краснодар, Римско-католическая церковь, Россия
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина
Администрация Краснодара попросила бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Администрация Краснодара рекомендовала предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, поскольку его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий, а сам праздник противоречит историческим и культурным ценностям Кубани.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, руководителям предприятий потребительской сферы Краснодара направлено соответствующее информационное письмо.
«
"30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани… Рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина", - говорится в письме. Его копия есть в распоряжении РИА Новости.
Как подчеркнули в мэрии, проведение Хэллоуина в городе не запрещено, но и "не поддерживаются", так как праздник противоречит принципам "нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций".
Отмечающийся 31 октября Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve), первоначально кельтский дохристианский праздник, также известен как навечерие или канун Дня всех святых, который отмечается в Римско-католической церкви
1 ноября. В современной массовой культуре он стал одним из самых распространенных и веселых праздников, однако заслужил неоднозначную репутацию, в том числе и за пределами России
, из-за атрибутики, связанной с нечистой силой.