Рейтинг@Mail.ru
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 23.10.2023 (обновлено: 14:40 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/khellouin-1904677761.html
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина - РИА Новости, 23.10.2023
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина
Администрация Краснодара рекомендовала предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, поскольку его дата приближена ко Дню памяти жертв политических... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:39
2023-10-23T14:40
краснодар
римско-католическая церковь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582462808_0:294:2887:1918_1920x0_80_0_0_a3e15293ed90664551628e281fa320b1.jpg
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Администрация Краснодара рекомендовала предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, поскольку его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий, а сам праздник противоречит историческим и культурным ценностям Кубани. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, руководителям предприятий потребительской сферы Краснодара направлено соответствующее информационное письмо. &quot;30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани… Рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина&quot;, - говорится в письме. Его копия есть в распоряжении РИА Новости.Как подчеркнули в мэрии, проведение Хэллоуина в городе не запрещено, но и "не поддерживаются", так как праздник противоречит принципам "нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций". Отмечающийся 31 октября Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve), первоначально кельтский дохристианский праздник, также известен как навечерие или канун Дня всех святых, который отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. В современной массовой культуре он стал одним из самых распространенных и веселых праздников, однако заслужил неоднозначную репутацию, в том числе и за пределами России, из-за атрибутики, связанной с нечистой силой.
https://ria.ru/20221101/prazdnik-1828107732.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582462808_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_8de9ee6f11460368f1447a61034fc286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, римско-католическая церковь, россия
Краснодар, Римско-католическая церковь, Россия
Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина

Администрация Краснодара попросила бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТыква во время празднования Хэллоуина
Тыква во время празднования Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Тыква во время празднования Хэллоуина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Администрация Краснодара рекомендовала предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, поскольку его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий, а сам праздник противоречит историческим и культурным ценностям Кубани.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, руководителям предприятий потребительской сферы Краснодара направлено соответствующее информационное письмо.
«

"30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани… Рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина", - говорится в письме. Его копия есть в распоряжении РИА Новости.

Как подчеркнули в мэрии, проведение Хэллоуина в городе не запрещено, но и "не поддерживаются", так как праздник противоречит принципам "нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций".
Отмечающийся 31 октября Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve), первоначально кельтский дохристианский праздник, также известен как навечерие или канун Дня всех святых, который отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. В современной массовой культуре он стал одним из самых распространенных и веселых праздников, однако заслужил неоднозначную репутацию, в том числе и за пределами России, из-за атрибутики, связанной с нечистой силой.
Люди посещают могилы близких на кладбище во время Дня всех святых в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
День всех святых
1 ноября 2022, 00:34
 
КраснодарРимско-католическая церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала