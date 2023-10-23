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Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
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23:56 23.10.2023 (обновлено: 06:48 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/khamas-1904819052.html
Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС
Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС
Из плена ХАМАС в секторе Газа освободили двух пожилых женщин, они уже находятся на территории Израиля, сообщила канцелярия премьера еврейского государства. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T23:56
2023-10-24T06:48
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
египет
красный крест
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Из плена ХАМАС в секторе Газа освободили двух пожилых женщин, они уже находятся на территории Израиля, сообщила канцелярия премьера еврейского государства.&quot;Координатор по делам похищенных и пропавших без вести лиц сообщает, что сегодня Нурит Купер (79 лет) и Йохавед Лифшиц (85 лет) были освобождены из рук террористической организации ХАМАС. &lt;...&gt; Они в настоящее время направляются в медицинский центр в Израиле, где все было специально подготовлено для их приема. Там их будут ждать члены семьи&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что женщин похитили 7 октября из домов в приграничном к сектору Газа кибуце Нир Оз вместе с их мужьями, которые старше 80 лет. В пресс-службе подчеркнули, что ХАМАС продолжает их удерживать."Мы благодарим Египет за помощь и Красный Крест за их важную роль в спасении жизней. Правительство и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также все органы безопасности будут продолжать действовать изо всех сил, чтобы найти всех пропавших без вести и вернуть всех похищенных домой", — заключили в канцелярии премьера.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, египет, красный крест
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Египет, Красный Крест
Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС

Власти Израиля подтвердили освобождение двух заложниц из плена ХАМАС в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Сектор Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Из плена ХАМАС в секторе Газа освободили двух пожилых женщин, они уже находятся на территории Израиля, сообщила канцелярия премьера еврейского государства.
«

"Координатор по делам похищенных и пропавших без вести лиц сообщает, что сегодня Нурит Купер (79 лет) и Йохавед Лифшиц (85 лет) были освобождены из рук террористической организации ХАМАС. <...> Они в настоящее время направляются в медицинский центр в Израиле, где все было специально подготовлено для их приема. Там их будут ждать члены семьи", — говорится в заявлении.

Уточняется, что женщин похитили 7 октября из домов в приграничном к сектору Газа кибуце Нир Оз вместе с их мужьями, которые старше 80 лет. В пресс-службе подчеркнули, что ХАМАС продолжает их удерживать.
"Мы благодарим Египет за помощь и Красный Крест за их важную роль в спасении жизней. Правительство и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также все органы безопасности будут продолжать действовать изо всех сил, чтобы найти всех пропавших без вести и вернуть всех похищенных домой", — заключили в канцелярии премьера.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреЕгипетКрасный Крест
 
 
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