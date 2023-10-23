https://ria.ru/20231023/khamas-1904819052.html

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух женщин из плена ХАМАС

Из плена ХАМАС в секторе Газа освободили двух пожилых женщин, они уже находятся на территории Израиля, сообщила канцелярия премьера еврейского государства. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T23:56

2023-10-23T23:56

2023-10-24T06:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

египет

красный крест

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт — РИА Новости. Из плена ХАМАС в секторе Газа освободили двух пожилых женщин, они уже находятся на территории Израиля, сообщила канцелярия премьера еврейского государства."Координатор по делам похищенных и пропавших без вести лиц сообщает, что сегодня Нурит Купер (79 лет) и Йохавед Лифшиц (85 лет) были освобождены из рук террористической организации ХАМАС. <...> Они в настоящее время направляются в медицинский центр в Израиле, где все было специально подготовлено для их приема. Там их будут ждать члены семьи", — говорится в заявлении.Уточняется, что женщин похитили 7 октября из домов в приграничном к сектору Газа кибуце Нир Оз вместе с их мужьями, которые старше 80 лет. В пресс-службе подчеркнули, что ХАМАС продолжает их удерживать."Мы благодарим Египет за помощь и Красный Крест за их важную роль в спасении жизней. Правительство и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также все органы безопасности будут продолжать действовать изо всех сил, чтобы найти всех пропавших без вести и вернуть всех похищенных домой", — заключили в канцелярии премьера.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, египет, красный крест