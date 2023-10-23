https://ria.ru/20231023/khamas-1904804015.html

ХАМАС заявило об освобождении еще двух заложников

ХАМАС заявило об освобождении еще двух заложников - РИА Новости, 23.10.2023

ХАМАС заявило об освобождении еще двух заложников

ХАМАС освободило еще двух заложников, которых изначально планировалось отпустить два дня назад, сообщило движение в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T21:18

2023-10-23T21:18

2023-10-23T22:23

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ДОХА, 23 окт — РИА Новости. ХАМАС освободило еще двух заложников, которых изначально планировалось отпустить два дня назад, сообщило движение в Telegram-канале."Мы, "Бригады Аль-Кассам", при посредничестве Египта и Катара освободили двух заложников, Нурита Ицхака и Йохведа Лифшица, зная, что враг с прошлой пятницы отказывается принять их и до сих пор игнорирует досье, связанное с освобождением его пленных. Мы решили освободить их по гуманитарным соображениям, несмотря на то, что оккупационные силы совершили более восьми нарушений процедур, которые были согласованы с братьями-посредниками и в отношении которых была договоренность с оккупантами, что они будут придерживаться в течение этого дня для завершения процесса передачи", — говорится в заявлении.В минувшую пятницу ХАМАС освободило двух американок, у которых также есть гражданство Израиля.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904605831.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, египет, оон, катар