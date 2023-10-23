https://ria.ru/20231023/kachinskiy-1904696310.html

Опрос: почти три четверти поляков хотят ухода Качиньского на пенсию

Опрос: почти три четверти поляков хотят ухода Качиньского на пенсию - РИА Новости, 23.10.2023

Опрос: почти три четверти поляков хотят ухода Качиньского на пенсию

Почти 75% жителей Польши хотят, чтобы председатель правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел на пенсию, свидетельствуют... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:37

2023-10-23T15:37

2023-10-23T15:37

в мире

польша

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Почти 75% жителей Польши хотят, чтобы председатель правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел на пенсию, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией IBRiS. На вопрос, должен ли Качиньский уйти в отставку, ответ "однозначно да" выбрали 68,2% респондентов, а "скорее да" ответили 6,7% опрошенных, что в сумме составляет почти 75%. При этом отправить Качиньского на пенсию хотят не только избиратели оппозиционных "Третьего пути" (100%) и "Гражданской коалиции" (96%), но также и партии "Право и справедливость" - (36%). В разрезе пола 78% женщин и 72% мужчин видят Качиньского политическим пенсионером. Тем не менее, почти 20% респондентов считают, что время для отставки Качиньского еще не наступило, а ответ "не знаю/трудно сказать" дали 5,2%. Опрос проводился 20-21 октября 2023 методом CATI (опрос респондента по телефону). В нем приняли участие 1000 взрослых граждан Польши. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Этот расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если оппозиция сможет объединиться, то будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.

https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость