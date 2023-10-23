https://ria.ru/20231023/kabel-1904787786.html

В Швеции раскрыли подробности повреждения подводного кабеля из Эстонии

В Швеции раскрыли подробности повреждения подводного кабеля из Эстонии - РИА Новости, 23.10.2023

В Швеции раскрыли подробности повреждения подводного кабеля из Эстонии

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил телеканалу SVT, что коммуникационный кабель между Эстонией и Швецией был поврежден в результате внешнего воздействия. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:22

2023-10-23T19:22

2023-10-23T19:22

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил телеканалу SVT, что коммуникационный кабель между Эстонией и Швецией был поврежден в результате внешнего воздействия. "Кабель был поврежден в результате внешнего воздействия... Это внешний фактор, повлиявший на кабель, но мы не можем сейчас точно сказать, что это может означать", - заявил Йонсон. На прошлой неделе министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. По предварительной информации минэкономики Эстонии, нет оснований связывать повреждение эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами. В начале октября оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231017/kabel-1903478154.html

https://ria.ru/20231023/balticconnector-1904634745.html

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