https://ria.ru/20231023/kabel-1904787786.html
В Швеции раскрыли подробности повреждения подводного кабеля из Эстонии
В Швеции раскрыли подробности повреждения подводного кабеля из Эстонии - РИА Новости, 23.10.2023
В Швеции раскрыли подробности повреждения подводного кабеля из Эстонии
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил телеканалу SVT, что коммуникационный кабель между Эстонией и Швецией был поврежден в результате внешнего воздействия. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:22
2023-10-23T19:22
2023-10-23T19:22
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил телеканалу SVT, что коммуникационный кабель между Эстонией и Швецией был поврежден в результате внешнего воздействия. "Кабель был поврежден в результате внешнего воздействия... Это внешний фактор, повлиявший на кабель, но мы не можем сейчас точно сказать, что это может означать", - заявил Йонсон. На прошлой неделе министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. По предварительной информации минэкономики Эстонии, нет оснований связывать повреждение эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами. В начале октября оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231017/kabel-1903478154.html
https://ria.ru/20231023/balticconnector-1904634745.html
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в мире, эстония, швеция, финляндия
В мире, Эстония, Швеция, Финляндия
В Швеции раскрыли подробности повреждения подводного кабеля из Эстонии
Йонсон: подводный кабель между Швецией и Эстонией повредили извне
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил телеканалу SVT
, что коммуникационный кабель между Эстонией и Швецией был поврежден в результате внешнего воздействия.
"Кабель был поврежден в результате внешнего воздействия... Это внешний фактор, повлиявший на кабель, но мы не можем сейчас точно сказать, что это может означать", - заявил Йонсон.
В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами
На прошлой неделе министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией
и Эстонией.
По предварительной информации минэкономики Эстонии, нет оснований связывать повреждение эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами.
В начале октября оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива
длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
В Кремле отвергли обвинения в причастности к ЧП на Balticconnector