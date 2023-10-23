Израиль заявил о подготовке к новому этапу войны
Глава Минобороны Галлант: Израиль проведет в секторе Газа смертоносную атаку
Колонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Израиль готовится к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку, заявил министр обороны страны Йоав Галлант в обращении к военнослужащим военно-морских сил.
"Мы продолжим атаковать. Это будет смертоносная комбинированная атака с воздуха, суши и моря", — сказал он.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.