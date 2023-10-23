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Израиль заявил о подготовке к новому этапу войны - РИА Новости, 23.10.2023
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19:17 23.10.2023 (обновлено: 20:33 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/izrail-1904786563.html
Израиль заявил о подготовке к новому этапу войны
Израиль заявил о подготовке к новому этапу войны - РИА Новости, 23.10.2023
Израиль заявил о подготовке к новому этапу войны
Израиль готовится к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку, заявил министр обороны страны Йоав Галлант в обращении к военнослужащим... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:17
2023-10-23T20:33
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
оон
хамас
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Израиль готовится к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку, заявил министр обороны страны Йоав Галлант в обращении к военнослужащим военно-морских сил."Мы продолжим атаковать. Это будет смертоносная комбинированная атака с воздуха, суши и моря", — сказал он.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
россия
восточный иерусалим
тель-авив
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, оон, хамас, тель-авив
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, ООН, ХАМАС, Тель-Авив
Израиль заявил о подготовке к новому этапу войны

Глава Минобороны Галлант: Израиль проведет в секторе Газа смертоносную атаку

© AFP 2023 / ARIS MESSINISКолонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа
Колонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Колонна израильской военной техники в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт — РИА Новости. Израиль готовится к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку, заявил министр обороны страны Йоав Галлант в обращении к военнослужащим военно-морских сил.
"Мы продолжим атаковать. Это будет смертоносная комбинированная атака с воздуха, суши и моря", — сказал он.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВосточный ИерусалимООНХАМАСТель-Авив
 
 
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