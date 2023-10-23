Армия Израиля заявила о перестрелке на границе с Ливаном

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь на границе с Ливаном в ответ на выстрелы по своим постам, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Вскоре после недавнего сообщения о сиренах, прозвучавших в Кирьят-Шмоне, террористы открыли огонь по постам Армии обороны Израиля в районе Мисгав-Ам, выстрелы активировали сирены в городе Кирьят-Шмона. Армия обороны Израиля ведет ответный огонь в направлении источника пусков в Ливане", — говорится в публикации.Ранее сегодня в ЦАХАЛ сообщили о перехвате беспилотника, проникшего на территорию Израиля из Ливана, а также двух дронов из сектора Газа.Как сообщила газета Times of Israel со ссылкой на власти, свои дома вынужденно покинули уже около 200 тысяч израильтян.Как пояснил представитель канцелярии израильского премьер-министра, около половины из них получили указание эвакуироваться из 105 населенных пунктов вблизи границ сектора Газы и Ливана, а половина покинула районы, расположенные вблизи линии фронта, по собственному желанию.По последним данным, в Израиле жертвами нападения бойцов движения ХАМАС 7 октября стали более 1,3 тысячи человек, в том числе 20 граждан России. В секторе Газа в результате ответных действий погибли более пяти тысяч человек.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь на границе с Ливаном в ответ на выстрелы по своим постам, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Вскоре после недавнего сообщения о сиренах, прозвучавших в Кирьят-Шмоне, террористы открыли огонь по постам Армии обороны Израиля в районе Мисгав-Ам, выстрелы активировали сирены в городе Кирьят-Шмона. Армия обороны Израиля ведет ответный огонь в направлении источника пусков в Ливане", — говорится в публикации.
Ранее сегодня в ЦАХАЛ сообщили о перехвате беспилотника, проникшего на территорию Израиля из Ливана, а также двух дронов из сектора Газа.
Как сообщила газета Times of Israel со ссылкой на власти, свои дома вынужденно покинули уже около 200 тысяч израильтян.
Как пояснил представитель канцелярии израильского премьер-министра, около половины из них получили указание эвакуироваться из 105 населенных пунктов вблизи границ сектора Газы и Ливана, а половина покинула районы, расположенные вблизи линии фронта, по собственному желанию.
По последним данным, в Израиле жертвами нападения бойцов движения ХАМАС 7 октября стали более 1,3 тысячи человек, в том числе 20 граждан России. В секторе Газа в результате ответных действий погибли более пяти тысяч человек.
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