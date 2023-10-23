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Армия Израиля заявила о перестрелке на границе с Ливаном

Армия Израиля заявила о перестрелке на границе с Ливаном - РИА Новости, 23.10.2023

Армия Израиля заявила о перестрелке на границе с Ливаном

Израильские военные открыли огонь на границе с Ливаном в ответ на выстрелы по своим постам, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:36

2023-10-23T17:36

2023-10-23T18:35

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь на границе с Ливаном в ответ на выстрелы по своим постам, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Вскоре после недавнего сообщения о сиренах, прозвучавших в Кирьят-Шмоне, террористы открыли огонь по постам Армии обороны Израиля в районе Мисгав-Ам, выстрелы активировали сирены в городе Кирьят-Шмона. Армия обороны Израиля ведет ответный огонь в направлении источника пусков в Ливане", — говорится в публикации.Ранее сегодня в ЦАХАЛ сообщили о перехвате беспилотника, проникшего на территорию Израиля из Ливана, а также двух дронов из сектора Газа.Как сообщила газета Times of Israel со ссылкой на власти, свои дома вынужденно покинули уже около 200 тысяч израильтян.Как пояснил представитель канцелярии израильского премьер-министра, около половины из них получили указание эвакуироваться из 105 населенных пунктов вблизи границ сектора Газы и Ливана, а половина покинула районы, расположенные вблизи линии фронта, по собственному желанию.По последним данным, в Израиле жертвами нападения бойцов движения ХАМАС 7 октября стали более 1,3 тысячи человек, в том числе 20 граждан России. В секторе Газа в результате ответных действий погибли более пяти тысяч человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, хамас, оон