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В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной - РИА Новости, 23.10.2023
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16:44 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/izrail-1904735164.html
В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной
В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной - РИА Новости, 23.10.2023
В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной
ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, при этом потери от... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:44
2023-10-23T16:44
экономика
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, при этом потери от самого конфликта оценивает в 0,5–1 процентный пункт роста экономики в этом и следующем году, говорится в опубликованном в понедельник прогнозе банка. "Ожидается, что ВВП вырастет на 2,3% в 2023 году и на 2,8% в 2024 году", - сказано в материалах. В июльском прогнозе израильский регулятор ожидал темпы роста экономики в 3% в эти годы. Отмечается, что прогноз основан на предположении, что основное влияние конфликта на экономику придется на четвертый квартал 2023 года. "Соответственно, по нашей оценке, война снизит на 0,5–1,0 процентного пункта рост ВВП в 2023 и 2024 году", - указано в пресс-релизе. Регулятор ждет, что влияние отразится в дальнейшем ослаблении частного потребления из-за снижения спроса и ограничений со стороны предложения. При этом ограничения обусловлены отсутствием работников в результате мобилизации и закрытия учебных заведений, а также "ущербом физическому капиталу и возможности работать в зонах боевых действий и районах под риском". Одновременно были повышены оценки дефицита госбюджета по итогам текущего года до 2,3% с 1,3%, а также уровень долга к ВВП - до 62% с 60%.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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экономика, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экономика, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной

ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП с 3 до 2,3% из-за конфликта с Палестиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащая армии обороны Израиля на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве
Военнослужащая армии обороны Израиля на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военнослужащая армии обороны Израиля на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, при этом потери от самого конфликта оценивает в 0,5–1 процентный пункт роста экономики в этом и следующем году, говорится в опубликованном в понедельник прогнозе банка.
"Ожидается, что ВВП вырастет на 2,3% в 2023 году и на 2,8% в 2024 году", - сказано в материалах. В июльском прогнозе израильский регулятор ожидал темпы роста экономики в 3% в эти годы.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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Отмечается, что прогноз основан на предположении, что основное влияние конфликта на экономику придется на четвертый квартал 2023 года. "Соответственно, по нашей оценке, война снизит на 0,5–1,0 процентного пункта рост ВВП в 2023 и 2024 году", - указано в пресс-релизе.
Регулятор ждет, что влияние отразится в дальнейшем ослаблении частного потребления из-за снижения спроса и ограничений со стороны предложения. При этом ограничения обусловлены отсутствием работников в результате мобилизации и закрытия учебных заведений, а также "ущербом физическому капиталу и возможности работать в зонах боевых действий и районах под риском".
Одновременно были повышены оценки дефицита госбюджета по итогам текущего года до 2,3% с 1,3%, а также уровень долга к ВВП - до 62% с 60%.
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ЭкономикаИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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