https://ria.ru/20231023/izrail-1904735164.html

В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной

В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной - РИА Новости, 23.10.2023

В Израиле оценили потери экономики из-за конфликта с Палестиной

ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, при этом потери от... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:44

2023-10-23T16:44

2023-10-23T16:44

экономика

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, при этом потери от самого конфликта оценивает в 0,5–1 процентный пункт роста экономики в этом и следующем году, говорится в опубликованном в понедельник прогнозе банка. "Ожидается, что ВВП вырастет на 2,3% в 2023 году и на 2,8% в 2024 году", - сказано в материалах. В июльском прогнозе израильский регулятор ожидал темпы роста экономики в 3% в эти годы. Отмечается, что прогноз основан на предположении, что основное влияние конфликта на экономику придется на четвертый квартал 2023 года. "Соответственно, по нашей оценке, война снизит на 0,5–1,0 процентного пункта рост ВВП в 2023 и 2024 году", - указано в пресс-релизе. Регулятор ждет, что влияние отразится в дальнейшем ослаблении частного потребления из-за снижения спроса и ограничений со стороны предложения. При этом ограничения обусловлены отсутствием работников в результате мобилизации и закрытия учебных заведений, а также "ущербом физическому капиталу и возможности работать в зонах боевых действий и районах под риском". Одновременно были повышены оценки дефицита госбюджета по итогам текущего года до 2,3% с 1,3%, а также уровень долга к ВВП - до 62% с 60%.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году