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Сирия и Ливан призвали остановить агрессию Израиля против Палестины - РИА Новости, 23.10.2023
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15:44 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/izrail-1904701583.html
Сирия и Ливан призвали остановить агрессию Израиля против Палестины
Сирия и Ливан призвали остановить агрессию Израиля против Палестины - РИА Новости, 23.10.2023
Сирия и Ливан призвали остановить агрессию Израиля против Палестины
Сирия и Ливан осуждают “систематическую агрессию” Израиля против палестинского народа и подчеркивают необходимость остановить ее, говорится в совместном... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:44
2023-10-23T15:44
в мире
израиль
сирия
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. Сирия и Ливан осуждают “систематическую агрессию” Израиля против палестинского народа и подчеркивают необходимость остановить ее, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал сирийский МИД. В понедельник министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и его ливанский коллега Абдалла Бу Хабиб провели встречу в сирийской столице Дамаске. “Сирия и Ливан осуждают систематическую израильскую агрессию против палестинского народа и подчеркивают необходимость срочно ее остановить и положить конец военным преступлениям и преступлениям против человечества, которые совершает Израиль”, - сообщается в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД двух стран. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, сирия, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирия и Ливан призвали остановить агрессию Израиля против Палестины

МИД Сирии и Ливана осудили систематическую агрессию Израиля против Палестины

© AFP 2023 / Jack GuezИзраильские военные недалеко от границы с сектором Газа
Израильские военные недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
Израильские военные недалеко от границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 23 окт - РИА Новости. Сирия и Ливан осуждают “систематическую агрессию” Израиля против палестинского народа и подчеркивают необходимость остановить ее, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал сирийский МИД.
В понедельник министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и его ливанский коллега Абдалла Бу Хабиб провели встречу в сирийской столице Дамаске.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
«
“Сирия и Ливан осуждают систематическую израильскую агрессию против палестинского народа и подчеркивают необходимость срочно ее остановить и положить конец военным преступлениям и преступлениям против человечества, которые совершает Израиль”, - сообщается в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД двух стран.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильСирияЛиванХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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