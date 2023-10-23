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Экс-премьер Израиля заявил, что ответственен за нападение ХАМАС - РИА Новости, 23.10.2023
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12:48 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/izrail-1904635792.html
Экс-премьер Израиля заявил, что ответственен за нападение ХАМАС
Экс-премьер Израиля заявил, что ответственен за нападение ХАМАС - РИА Новости, 23.10.2023
Экс-премьер Израиля заявил, что ответственен за нападение ХАМАС
Бывший премьер-министра Израиля Нафтали Беннет написал в социальной сети X в понедельник, что тоже несет ответственность за трагедию 7 октября, когда ХАМАС... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:48
2023-10-23T12:48
в мире
израиль
нафтали беннет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министра Израиля Нафтали Беннет написал в социальной сети X в понедельник, что тоже несет ответственность за трагедию 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль. "Конечно, я тоже несу ответственность. Я был премьером 12 месяцев, и были дела, которые я не успел завершить, а потом правительство пало. Конечно, я несу ответственность", - написал Беннет. Ранее ряд глав израильских спецслужб признали, что несут ответственность за провал в предотвращении атаки ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября, что привело к витку крупнейшей за десятилетия эскалации палестино-израильского конфликта. Беннет занимал пост премьер-министра Израиля с 13 июня 2021 по 1 июля 2022 года.
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в мире, израиль, нафтали беннет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Нафтали Беннет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-премьер Израиля заявил, что ответственен за нападение ХАМАС

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что несет ответственность за нападение ХАМАС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНафтали Беннет
Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нафтали Беннет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министра Израиля Нафтали Беннет написал в социальной сети X в понедельник, что тоже несет ответственность за трагедию 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль.
"Конечно, я тоже несу ответственность. Я был премьером 12 месяцев, и были дела, которые я не успел завершить, а потом правительство пало. Конечно, я несу ответственность", - написал Беннет.
Ранее ряд глав израильских спецслужб признали, что несут ответственность за провал в предотвращении атаки ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября, что привело к витку крупнейшей за десятилетия эскалации палестино-израильского конфликта.
Беннет занимал пост премьер-министра Израиля с 13 июня 2021 по 1 июля 2022 года.
 
В миреИзраильНафтали БеннетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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