https://ria.ru/20231023/izrail-1904590862.html

МИД Израиля прокомментировал сообщение о перемещении жителей Газы в Египет

МИД Израиля прокомментировал сообщение о перемещении жителей Газы в Египет - РИА Новости, 23.10.2023

МИД Израиля прокомментировал сообщение о перемещении жителей Газы в Египет

Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию соседнего Египта, а только на юг анклава для их безопасности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:14

2023-10-23T09:14

2023-10-23T09:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РАМАЛЛА, 23 окт - РИА Новости. Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию соседнего Египта, а только на юг анклава для их безопасности, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Хасан Каабия. "Несколько дней назад ЦАХАЛ (армия Израиля - ред.) предложил создать безопасные коридоры в секторе Газа, особенно на севере Газы, для перемещения на юг, а не в Египет или на Синай, как утверждает пропагандируемая ХАМАС ложь", - сказал представитель МИД.По его словам, перемещение жителей сектора Газа на юг анклава осуществляется "только ради их безопасности". "Территория, на которой они находятся, является полем боя, мы же действуем в соответствии с международным правом и стремимся не причинить вред гражданскому населению во время бомбардировок", - заявил Каабия. Ранее армия Израиля потребовала от более одного миллиона палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, переместиться на юг анклава, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/zapad-1904578375.html

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в мире, израиль, россия, египет, хамас, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году