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Суд изъял имущество концерна "Покровский", сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2023
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19:48 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/imuschestvo-1904791170.html
Суд изъял имущество концерна "Покровский", сообщил источник
Суд изъял имущество концерна "Покровский", сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2023
Суд изъял имущество концерна "Покровский", сообщил источник
Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм на сумму более 500 миллиардов... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:48
2023-10-23T19:48
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня Лабинский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бенефициаров АО "Концерн "Покровский", а также связанных с ними физических и юридических лиц (90 предприятий)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в казну обращены расположенные на территории ЮФО и СКФО сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости, "стоимость активов которых превышает 500 миллиардов рублей". По информации источника, сами бенефициары - Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов - находятся в международном розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, за организацию межрегионального преступного сообщества. По материалам ФСБ России, в отношении фигурантов организованной преступной группы "Покровские" возбуждено более 15 уголовных дел. Доход от деятельности концерна позволял, в том числе, финансировать деятельность участников преступного сообщества, отметил источник. Концерн "Покровский", согласно информации на официальном сайте, объединяет более 35 предприятий в пяти отраслях, в том числе в сфере агробизнеса и недвижимости. Структуры комплекса находятся на территории Южного федерального округа.
https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html
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происшествия, россия, краснодарский край, скфо
Происшествия, Россия, Краснодарский край, СКФО
Суд изъял имущество концерна "Покровский", сообщил источник

Суд на Кубани изъял имущество концерна "Покровский" более чем на 500 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сегодня Лабинский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бенефициаров АО "Концерн "Покровский", а также связанных с ними физических и юридических лиц (90 предприятий)", - сказал собеседник агентства.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Он уточнил, что в казну обращены расположенные на территории ЮФО и СКФО сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости, "стоимость активов которых превышает 500 миллиардов рублей".
По информации источника, сами бенефициары - Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов - находятся в международном розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, за организацию межрегионального преступного сообщества. По материалам ФСБ России, в отношении фигурантов организованной преступной группы "Покровские" возбуждено более 15 уголовных дел. Доход от деятельности концерна позволял, в том числе, финансировать деятельность участников преступного сообщества, отметил источник.
Концерн "Покровский", согласно информации на официальном сайте, объединяет более 35 предприятий в пяти отраслях, в том числе в сфере агробизнеса и недвижимости. Структуры комплекса находятся на территории Южного федерального округа.
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