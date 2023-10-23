https://ria.ru/20231023/gosduma-1904807234.html

У входа в Госдуму сняли оцепление

У входа в Госдуму сняли оцепление - РИА Новости, 23.10.2023

У входа в Госдуму сняли оцепление

Движение пешеходов у одного из входов в здание Госдумы в центре Москвы ограничивали в понедельник, сейчас оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T21:40

2023-10-23T21:40

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Движение пешеходов у одного из входов в здание Госдумы в центре Москвы ограничивали в понедельник, сейчас оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. "Территория у первого входа Госдумы (со стороны улицы Охотный ряд - ред.) была оцеплена, всех разворачивали и просили пойти в сторону Большого театра, использовать тот вход в метро", - сказал источник РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что через первый вход в здание проходят депутаты, руководители фракций и сотрудники аппарата председателя ГД. По данным корреспондента РИА Новости, по состоянию на 19.30 оцепления у здания уже не было.

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госдума рф, россия, происшествия