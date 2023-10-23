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У входа в Госдуму сняли оцепление
У входа в Госдуму сняли оцепление - РИА Новости, 23.10.2023
У входа в Госдуму сняли оцепление
Движение пешеходов у одного из входов в здание Госдумы в центре Москвы ограничивали в понедельник, сейчас оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T21:40
2023-10-23T21:40
2023-10-23T23:33
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Движение пешеходов у одного из входов в здание Госдумы в центре Москвы ограничивали в понедельник, сейчас оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. "Территория у первого входа Госдумы (со стороны улицы Охотный ряд - ред.) была оцеплена, всех разворачивали и просили пойти в сторону Большого театра, использовать тот вход в метро", - сказал источник РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что через первый вход в здание проходят депутаты, руководители фракций и сотрудники аппарата председателя ГД. По данным корреспондента РИА Новости, по состоянию на 19.30 оцепления у здания уже не было.
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У входа в Госдуму сняли оцепление
У входа в здание Госдумы сняли оцепление
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Движение пешеходов у одного из входов в здание Госдумы в центре Москвы ограничивали в понедельник, сейчас оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости.
"Территория у первого входа Госдумы (со стороны улицы Охотный ряд - ред.) была оцеплена, всех разворачивали и просили пойти в сторону Большого театра, использовать тот вход в метро", - сказал источник РИА Новости.
Собеседник агентства пояснил, что через первый вход в здание проходят депутаты, руководители фракций и сотрудники аппарата председателя ГД.
По данным корреспондента РИА Новости, по состоянию на 19.30 оцепления у здания уже не было.