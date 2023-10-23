https://ria.ru/20231023/gosduma-1904705848.html

В Госдуме открылась выставка "Малый бизнес большой страны"

В Госдуме открылась выставка "Малый бизнес большой страны" - РИА Новости, 23.10.2023

В Госдуме открылась выставка "Малый бизнес большой страны"

В Госдуме в понедельник открылась выставка "Малый бизнес большой страны", организованная комитетом по малому и среднему предпринимательству при поддержке... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:49

2023-10-23T15:49

2023-10-23T16:05

москва

корпорация мсп

андрей белоусов

александр исаевич

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Госдуме в понедельник открылась выставка "Малый бизнес большой страны", организованная комитетом по малому и среднему предпринимательству при поддержке Минэкономразвития и Корпорации МСП (КМСП), сообщается на парламентском сайте. "У нас каждый третий занятый в стране так или иначе связан с малым и средним предпринимательством. Это огромная армия людей: больше 6 миллионов только предпринимателей. И это если не брать в расчет самозанятых, которых еще больше — свыше 7 миллионов человек. Это те, кто действительно создает рабочие места и формирует спрос", - приводятся на сайте Госдумы слова первого вице-премьера Андрея Белоусова. Экспозиция рассказывает об этапах развития, которые проходил отечественный малый бизнес, как он поддерживался государством и как регулировалась эта сфера. Также одна из целей выставки — наглядно показать, как много сегодня малого бизнеса в жизни каждого человека. В тематической зоне представлены примеры продукции МСП-предпринимателей, при этом особое внимание уделено импортозамещению. В свою очередь, современному состоянию сектора и вопросам цифровизации поддержки бизнеса посвящена тематическая зона "Цифровая платформа МСП.РФ". Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, весь процесс таргетирования господдержки - как для бизнеса, так и со стороны государства - сегодня реализуется на Цифровой платформе. "Ядро платформы — цифровой профиль, который мы запустили в конце прошлого года. С его помощью платформа начала адресно подбирать меры поддержки, подходящие для конкретного бизнеса и проактивно предлагать их. Предприниматели освобождаются от необходимости ходить по инстанциям и собирать документы, которые и так уже есть у государства, и искать информацию о мерах поддержки. Их основу составляют региональные программы. На платформе присутствуют все регионы, в том числе и новые территории", — пояснил Исаевич, которого цитирует пресс-служба КМСП. Цифровая платформа — это единое окно федеральных и региональных сервисов, через которые пользователь может получить свыше трехсот услуг. На МСП.РФ зарегистрировано 560 тысяч пользователей, которые за 2,5 года воспользовались сервисами платформы более 3 миллионов раз. Для поддержки сферы МСП государством разработан комплекс мер для роста и масштабирования малого и среднего бизнеса. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231019/biznes-1903670267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич