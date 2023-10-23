https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904686770.html

Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей

Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей - РИА Новости, 23.10.2023

Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей

Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" с участием детей начнутся в ближайшее время, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:05

2023-10-23T15:05

2023-10-23T15:05

александр гинцбург

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" с участием детей начнутся в ближайшее время, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Также было получено разрешение на проведение исследования с участием детей старшего возраста. Мы завтра - послезавтра начинаем прививать детей новым антигенным вариантом",- сказал Гинцбург.Он уточнил, что в исследовании примут участие 50 человек.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что "Спутник V" два года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала.

https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html

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александр гинцбург, коронавирус covid-19