https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904686770.html
Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей
Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей - РИА Новости, 23.10.2023
Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей
Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" с участием детей начнутся в ближайшее время, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:05
2023-10-23T15:05
2023-10-23T15:05
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" с участием детей начнутся в ближайшее время, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Также было получено разрешение на проведение исследования с участием детей старшего возраста. Мы завтра - послезавтра начинаем прививать детей новым антигенным вариантом",- сказал Гинцбург.Он уточнил, что в исследовании примут участие 50 человек.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что "Спутник V" два года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала.
https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html
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александр гинцбург, коронавирус covid-19
Александр Гинцбург, Коронавирус COVID-19
Гинцбург анонсировал исследования обновленного "Спутника" с участием детей
Исследования обновленного "Спутника" с участием детей начнутся в ближайшие дни
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" с участием детей начнутся в ближайшее время, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Также было получено разрешение на проведение исследования с участием детей старшего возраста. Мы завтра - послезавтра начинаем прививать детей новым антигенным вариантом",- сказал Гинцбург.
Он уточнил, что в исследовании примут участие 50 человек.
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что "Спутник V" два года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала.
Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса, заявил Гинцбург