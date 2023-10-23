https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html
Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса, заявил Гинцбург
Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса, заявил Гинцбург - РИА Новости, 23.10.2023
Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса, заявил Гинцбург
Вакцина от Covid-19 "Спутник V" потеряла эффективность в борьбе с новым штаммом, но сейчас разрабатывается новая, заявил директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:11
2023-10-23T13:11
2023-10-23T19:41
александр гинцбург
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вакцина от Covid-19 "Спутник V" потеряла эффективность в борьбе с новым штаммом, но сейчас разрабатывается новая, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Газете.ру"."Когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен") — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем", — сказал он.Гинцбург пояснил, что первоначальный вариант "Спутника V" был эффективен первые два года, но начиная с лета 2022 года, когда появились новые штаммы болезни, действенность препарата начала падать.Вакцина, разрабатываемая для противостояния "кракену", может быть назальной, отметил ученый. По его словам, человек, который таким образом привился, перестает быть переносчиком возбудителя. В отличие от того, кто вакцинировался инъекционно.Именно назальная вакцина прерывает цепочку передачи, подчеркнул специалист.Ранее Гинцбург заявил РИА Новости, что обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря.
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александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19
Александр Гинцбург, Россия, Коронавирус COVID-19
Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса, заявил Гинцбург
Гинцбург: "Спутник V" утратил способность защищать от новых штаммов COVID-19
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Вакцина от Covid-19 "Спутник V" потеряла эффективность в борьбе с новым штаммом, но сейчас разрабатывается новая, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Газете.ру
".
"Когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен") — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем", — сказал он.
Гинцбург пояснил, что первоначальный вариант "Спутника V" был эффективен первые два года, но начиная с лета 2022 года, когда появились новые штаммы болезни, действенность препарата начала падать.
Вакцина, разрабатываемая для противостояния "кракену", может быть назальной, отметил ученый. По его словам, человек, который таким образом привился, перестает быть переносчиком возбудителя. В отличие от того, кто вакцинировался инъекционно.
Именно назальная вакцина прерывает цепочку передачи, подчеркнул специалист.
Ранее Гинцбург заявил РИА Новости, что обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря.
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