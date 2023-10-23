https://ria.ru/20231023/gd-1904744403.html

Госдума рассмотрит бюджет 26 октября

Госдума рассмотрит бюджет 26 октября - РИА Новости, 23.10.2023

Госдума рассмотрит бюджет 26 октября

Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:15

2023-10-23T17:15

2023-10-23T17:33

госдума рф

россия

экономика

общество

александр жуков

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Что касается законопроектов, то самое важное – это проект бюджета на 24 (год), плановый период 25-26 годов. И бюджеты негосударственных фондов. Мы все это будем рассматривать в четверг (26 октября). Предположительно время рассмотрения – шесть с половиной часов, может быть и больше", - сообщил Жуков журналистам.

https://ria.ru/20231023/politika-1904681341.html

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госдума рф, россия, экономика, общество, александр жуков