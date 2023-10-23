https://ria.ru/20231023/gd-1904744403.html
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября - РИА Новости, 23.10.2023
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября
Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:15
2023-10-23T17:15
2023-10-23T17:33
госдума рф
россия
экономика
общество
александр жуков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Что касается законопроектов, то самое важное – это проект бюджета на 24 (год), плановый период 25-26 годов. И бюджеты негосударственных фондов. Мы все это будем рассматривать в четверг (26 октября). Предположительно время рассмотрения – шесть с половиной часов, может быть и больше", - сообщил Жуков журналистам.
https://ria.ru/20231023/politika-1904681341.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, экономика, общество, александр жуков
Госдума РФ, Россия, Экономика, Общество, Александр Жуков
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября
Жуков: ГД рассмотрит бюджет 26 октября