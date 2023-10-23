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Госдума рассмотрит бюджет 26 октября - РИА Новости, 23.10.2023
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17:15 23.10.2023 (обновлено: 17:33 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/gd-1904744403.html
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября - РИА Новости, 23.10.2023
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября
Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:15
2023-10-23T17:33
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экономика
общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Что касается законопроектов, то самое важное – это проект бюджета на 24 (год), плановый период 25-26 годов. И бюджеты негосударственных фондов. Мы все это будем рассматривать в четверг (26 октября). Предположительно время рассмотрения – шесть с половиной часов, может быть и больше", - сообщил Жуков журналистам.
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госдума рф, россия, экономика, общество, александр жуков
Госдума РФ, Россия, Экономика, Общество, Александр Жуков
Госдума рассмотрит бюджет 26 октября

Жуков: ГД рассмотрит бюджет 26 октября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
«
"Что касается законопроектов, то самое важное – это проект бюджета на 24 (год), плановый период 25-26 годов. И бюджеты негосударственных фондов. Мы все это будем рассматривать в четверг (26 октября). Предположительно время рассмотрения – шесть с половиной часов, может быть и больше", - сообщил Жуков журналистам.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Володин высказался о совмещении политики и бизнеса
23 октября, 14:53
 
Госдума РФРоссияЭкономикаОбществоАлександр Жуков
 
 
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