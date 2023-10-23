https://ria.ru/20231023/gaza-1904678432.html
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях - РИА Новости, 23.10.2023
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях
Погибшими накануне в Газе русскоязычными жителями оказались гражданка Казахстана и ее дочь, сообщил РИА Новости информированный источник, при этом официально в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:44
2023-10-23T14:44
2023-10-23T14:44
в мире
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА/АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Погибшими накануне в Газе русскоязычными жителями оказались гражданка Казахстана и ее дочь, сообщил РИА Новости информированный источник, при этом официально в МИД республики агентству не подтвердили эти данные. Накануне в МИД РФ сообщили РИА Новости, что российские дипломаты проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок русскоязычной семьи, по первой информации, речь может идти о гражданах одной из стран СНГ. "Погибла гражданка Казахстана Юлия Абу-Меалак и ее дочь", - сказал собеседник агентства. В посольствах Казахстана в Израиле и Египте заявили, что не дают комментариев, и рекомендовали обратиться в МИД Казахстана, где заявили, что у министерства нет информации по погибшим гражданам Казахстана и пока пресс-служба ведомства не может комментировать этот вопрос.
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в мире, казахстан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Казахстан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях
Погибшими в Газе русскоязычными оказались гражданка Казахстана и ее дочь