https://ria.ru/20231023/gaza-1904678432.html

Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях

Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях - РИА Новости, 23.10.2023

Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях

Погибшими накануне в Газе русскоязычными жителями оказались гражданка Казахстана и ее дочь, сообщил РИА Новости информированный источник, при этом официально в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:44

2023-10-23T14:44

2023-10-23T14:44

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА/АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Погибшими накануне в Газе русскоязычными жителями оказались гражданка Казахстана и ее дочь, сообщил РИА Новости информированный источник, при этом официально в МИД республики агентству не подтвердили эти данные. Накануне в МИД РФ сообщили РИА Новости, что российские дипломаты проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок русскоязычной семьи, по первой информации, речь может идти о гражданах одной из стран СНГ. "Погибла гражданка Казахстана Юлия Абу-Меалак и ее дочь", - сказал собеседник агентства. В посольствах Казахстана в Израиле и Египте заявили, что не дают комментариев, и рекомендовали обратиться в МИД Казахстана, где заявили, что у министерства нет информации по погибшим гражданам Казахстана и пока пресс-служба ведомства не может комментировать этот вопрос.

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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в мире, казахстан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа