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Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях - РИА Новости, 23.10.2023
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14:44 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/gaza-1904678432.html
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях - РИА Новости, 23.10.2023
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях
Погибшими накануне в Газе русскоязычными жителями оказались гражданка Казахстана и ее дочь, сообщил РИА Новости информированный источник, при этом официально в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:44
2023-10-23T14:44
в мире
казахстан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА/АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Погибшими накануне в Газе русскоязычными жителями оказались гражданка Казахстана и ее дочь, сообщил РИА Новости информированный источник, при этом официально в МИД республики агентству не подтвердили эти данные. Накануне в МИД РФ сообщили РИА Новости, что российские дипломаты проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок русскоязычной семьи, по первой информации, речь может идти о гражданах одной из стран СНГ. "Погибла гражданка Казахстана Юлия Абу-Меалак и ее дочь", - сказал собеседник агентства. В посольствах Казахстана в Израиле и Египте заявили, что не дают комментариев, и рекомендовали обратиться в МИД Казахстана, где заявили, что у министерства нет информации по погибшим гражданам Казахстана и пока пресс-служба ведомства не может комментировать этот вопрос.
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
казахстан
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в мире, казахстан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Казахстан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Источник рассказал о погибших накануне в Газе русскоязычных жителях

Погибшими в Газе русскоязычными оказались гражданка Казахстана и ее дочь

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Погибшими накануне в Газе русскоязычными жителями оказались гражданка Казахстана и ее дочь, сообщил РИА Новости информированный источник, при этом официально в МИД республики агентству не подтвердили эти данные.
Накануне в МИД РФ сообщили РИА Новости, что российские дипломаты проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели в результате израильских бомбардировок русскоязычной семьи, по первой информации, речь может идти о гражданах одной из стран СНГ.
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"Погибла гражданка Казахстана Юлия Абу-Меалак и ее дочь", - сказал собеседник агентства.
В посольствах Казахстана в Израиле и Египте заявили, что не дают комментариев, и рекомендовали обратиться в МИД Казахстана, где заявили, что у министерства нет информации по погибшим гражданам Казахстана и пока пресс-служба ведомства не может комментировать этот вопрос.
 
В миреКазахстанИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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