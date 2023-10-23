https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html

Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены

Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены - РИА Новости, 23.10.2023

Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены

Жителю Абакана, который намеревался вступить в ряды ВС РФ или ЧВК и перейти на сторону ВСУ, объявили предостережение о недопустимости государственной измены,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:05

2023-10-23T08:05

2023-10-23T08:40

происшествия

абакан

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896274889_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_fd78d9c519a6732003c78218cfea797e.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Жителю Абакана, который намеревался вступить в ряды ВС РФ или ЧВК и перейти на сторону ВСУ, объявили предостережение о недопустимости государственной измены, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ. В ведомстве пояснили, что мужчина в начале года неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями для участия в боевых действиях в составе ВСУ. По информации ФСБ, мужчина намеревался вступить в ряды ВС России или частные военные компании, после чего, оказавшись в зоне проведения специальной военной операции, перейти на сторону противника. "В Хакасии УФСБ жителю Абакана объявлено предостережение о недопустимости совершения государственной измены", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, если мужчина не оставит своих намерений, ему грозит уголовная ответственность, предполагающая максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20231019/ukraina-1903774559.html

абакан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, абакан, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)