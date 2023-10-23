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Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены - РИА Новости, 23.10.2023
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08:05 23.10.2023 (обновлено: 08:40 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены
Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены - РИА Новости, 23.10.2023
Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены
Жителю Абакана, который намеревался вступить в ряды ВС РФ или ЧВК и перейти на сторону ВСУ, объявили предостережение о недопустимости государственной измены,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:05
2023-10-23T08:40
происшествия
абакан
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Жителю Абакана, который намеревался вступить в ряды ВС РФ или ЧВК и перейти на сторону ВСУ, объявили предостережение о недопустимости государственной измены, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ. В ведомстве пояснили, что мужчина в начале года неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями для участия в боевых действиях в составе ВСУ. По информации ФСБ, мужчина намеревался вступить в ряды ВС России или частные военные компании, после чего, оказавшись в зоне проведения специальной военной операции, перейти на сторону противника. "В Хакасии УФСБ жителю Абакана объявлено предостережение о недопустимости совершения государственной измены", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, если мужчина не оставит своих намерений, ему грозит уголовная ответственность, предполагающая максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20231019/ukraina-1903774559.html
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происшествия, абакан, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Абакан, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены

ФСБ предостерегла хотевшего вступить в ВСУ жителя Хакасии от госизмены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль ФСБ РФ
Автомобиль ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Жителю Абакана, который намеревался вступить в ряды ВС РФ или ЧВК и перейти на сторону ВСУ, объявили предостережение о недопустимости государственной измены, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.
В ведомстве пояснили, что мужчина в начале года неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями для участия в боевых действиях в составе ВСУ. По информации ФСБ, мужчина намеревался вступить в ряды ВС России или частные военные компании, после чего, оказавшись в зоне проведения специальной военной операции, перейти на сторону противника.
«
"В Хакасии УФСБ жителю Абакана объявлено предостережение о недопустимости совершения государственной измены", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, если мужчина не оставит своих намерений, ему грозит уголовная ответственность, предполагающая максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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ПроисшествияАбаканВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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