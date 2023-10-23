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В Германии создадут партию за отмену антироссийских санкций и разрядку

В Германии создадут партию за отмену антироссийских санкций и разрядку - РИА Новости, 23.10.2023

В Германии создадут партию за отмену антироссийских санкций и разрядку

Критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ политик Сара Вагенкнехт покинула "Левых" и создаст с несколькими соратниками свою... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:15

2023-10-23T13:15

2023-10-23T13:15

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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ политик Сара Вагенкнехт покинула "Левых" и создаст с несколькими соратниками свою партию, выступающую за "здравомыслие и справедливость". Соответствующее объявление было сделано в понедельник на пресс-конференция нового политического союза. Выступление Вагенкнехт и ее соратников транслировалась на сайте правительственных пресс-конференций. "Мы видим, что многие люди в этой стране потеряли доверие к политике. Они не чувствуют себя представленными какой-либо из существующих партий. Мы хотим заполнить этот пробел в немецкой партийной системе и основать партию, выступающую за экономическое здравомыслие, социальную справедливость, мир и свободу", - сообщила бывшая глава фракции партии "Левые" Амира Мохамед Али. В преддверии основания партии, Али избрана председателем союза "Сара Вагенкнехт, здравомыслие и справедливость", членами которого стали 10 политиков, в понедельник утром покинувшие ряды "Левых". "Мы живем во времена мировых кризисов. Всё больше конфликтов и войн с опасным потенциалом на эскалацию. И как раз в эти времена у Федеративной Республики (Германии) одно из, пожалуй, худших правительств в её истории - правительство, действующее без плана, близоруко и местами совершенно некомпетентно", - заявила в свою очередь Вагенкнехт. По её словам, толчком для основания нового политического движения стало осознание того, что курс правительства, заставляющий избирателей из протеста отдавать свой голос правой партии "Альтернатива для Германии", не может продолжаться в том же духе. "Нам необходимо возвращение к политике здравомыслия. И это касается в первую очередь экономической политики. Германия является бедной сырьём, но богатой на экспорт страной. И большая часть нашего благополучия зависит от высокой индустриальной добавленной стоимости. Но экономическими санкциями мы отрезали себя от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив", - подчеркнула Вагенкнехт. Также политик раскритиковала стремление нынешнего правительства ФРГ присоединиться к одному из формирующихся геополитических блоков, а также "грозящую пальцем" внешнюю политику страны, приводящую к её изоляции. "То, что это правительство практически целиком и полностью отвернулось от важной традиции политики разрядки, которой Германия обязана своим воссоединением, является большой ошибкой", - добавила она. По словам Вагенкнехт, немецкое правительство больше не нацелено на посредничество, дипломатию и взаимное соблюдение интересов. "Вместо этого оно во всё большем количестве конфликтов в мире ставит на военную карту. Но конфликты эти не решить военным путём, это относится как к Украине, так и к Ближнему Востоку", - заявила политик. Она выразила свою убеждённость в том, что Германии необходима партия, которая последовательно выступает за дипломатию и решение конфликтов за столом переговоров и порвёт с действующим представлением о том, "будто военный конфликт можно решить всё большими поставками оружия". Вагенкнехт в текущем году несколько раз подряд занимала третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ. Политик организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html

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в мире, германия, украина, россия, сара вагенкнехт, политика, общество