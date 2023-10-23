https://ria.ru/20231023/estoniya-1904652741.html

СМИ: эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР

СМИ: эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР

Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали мужчину на 400 евро за шапку с гербом СССР, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:47

2023-10-23T13:47

2023-10-23T13:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 окт - РИА Новости. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали мужчину на 400 евро за шапку с гербом СССР, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR. "В минувшую субботу на границе в Нарве был оштрафован мужчина, который, как утверждают пограничники, экспонировал предмет с символикой страны-агрессора. Нарушителем оказался гражданин Эстонии, прибывший на пограничный пункт с российской стороны. Под предметом с символикой страны-агрессора подразумевалась белая шапка с гербом СССР. Мужчина был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в Эстонии запрещена", - говорится в сообщении. Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" в том числе считаются георгиевские ленточки, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.

https://ria.ru/20231016/shtraf-1903059808.html

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Кирилл Волков

в мире, эстония, ссср, нарва