СМИ: эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
ERR: пограничники Эстонии оштрафовали мужчину на 400 евро за шапку с гербом СССР
© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 окт - РИА Новости. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали мужчину на 400 евро за шапку с гербом СССР, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR.
"В минувшую субботу на границе в Нарве был оштрафован мужчина, который, как утверждают пограничники, экспонировал предмет с символикой страны-агрессора. Нарушителем оказался гражданин Эстонии, прибывший на пограничный пункт с российской стороны. Под предметом с символикой страны-агрессора подразумевалась белая шапка с гербом СССР. Мужчина был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в Эстонии запрещена", - говорится в сообщении.
Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" в том числе считаются георгиевские ленточки, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.