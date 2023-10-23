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Число погибших британцев из-за конфликта Израиля и ХАМАС увеличилось
Число погибших британцев из-за конфликта Израиля и ХАМАС увеличилось - РИА Новости, 23.10.2023
Число погибших британцев из-за конфликта Израиля и ХАМАС увеличилось
Число граждан Великобритании, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, достигло по меньшей мере десяти человек, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:30
2023-10-23T01:30
2023-10-23T06:27
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Число граждан Великобритании, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, достигло по меньшей мере десяти человек, сообщает телеканал Sky News. По информации телеканала, было опознано тело 16-летней девушки, пропавшей после атаки ХАМАС на кибуц Беэри 7 октября. "С ее смертью число британцев, погибших с начала атаки ХАМАС, достигло десяти", - говорится в публикации на сайте телеканала. Сообщается, что девушка пропала вместе с родителями и 13-летней сестрой, смерть которой была также подтверждена на этой неделе. Отец семейства до сих пор числится пропавшим без вести, а мать считается погибшей. Ранее телеканал сообщал о минимум семи погибших и девяти пропавших без вести британцах в ходе эскалации конфликта. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в прошлую пятницу пообещал использовать все имеющиеся у Лондона средства для освобождения заложников. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, россия, великобритания, владимир путин, риши сунак, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Риши Сунак, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших британцев из-за конфликта Израиля и ХАМАС увеличилось
Sky News: число погибших в ходе эскалации в Израиле британцев возросло до 10