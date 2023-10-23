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Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза - РИА Новости, 23.10.2023
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10:49 23.10.2023 (обновлено: 11:13 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/es-1904604401.html
Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза
Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза - РИА Новости, 23.10.2023
Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза
Россия готова к новым санкциям Евросоюза в случае их принятия и взвесит необходимость введения ответных мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:49
2023-10-23T11:13
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
александр грушко
экономика
общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия готова к новым санкциям Евросоюза в случае их принятия и взвесит необходимость введения ответных мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации ЕС по 12-му пакету рестрикций."Если будут приняты какие-то дополнительные ограничительные меры, то Россия к ним готова и взвесит со своей стороны шаги для нейтрализации этих санкций и в случае необходимости взвесит необходимость введения встречных мер", - сказал он журналистам.
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, александр грушко, экономика, общество
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Александр Грушко, Экономика, Общество
Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза

Грушко: РФ готова к новым пакетам санкций ЕС и к нейтрализации их последствий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия готова к новым санкциям Евросоюза в случае их принятия и взвесит необходимость введения ответных мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации ЕС по 12-му пакету рестрикций.
«
"Если будут приняты какие-то дополнительные ограничительные меры, то Россия к ним готова и взвесит со своей стороны шаги для нейтрализации этих санкций и в случае необходимости взвесит необходимость введения встречных мер", - сказал он журналистам.
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РоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииАлександр ГрушкоЭкономикаОбщество
 
 
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