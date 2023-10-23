https://ria.ru/20231023/es-1904604401.html

Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза

Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза - РИА Новости, 23.10.2023

Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза

Россия готова к новым санкциям Евросоюза в случае их принятия и взвесит необходимость введения ответных мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:49

2023-10-23T10:49

2023-10-23T11:13

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

александр грушко

экономика

общество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия готова к новым санкциям Евросоюза в случае их принятия и взвесит необходимость введения ответных мер, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации ЕС по 12-му пакету рестрикций."Если будут приняты какие-то дополнительные ограничительные меры, то Россия к ним готова и взвесит со своей стороны шаги для нейтрализации этих санкций и в случае необходимости взвесит необходимость введения встречных мер", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

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2023

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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, александр грушко, экономика, общество