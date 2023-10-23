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СМИ сообщили о планах ЕС рассмотреть продление потолка цен на газ - РИА Новости, 23.10.2023
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10:02 23.10.2023 (обновлено: 10:03 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/es-1904596552.html
СМИ сообщили о планах ЕС рассмотреть продление потолка цен на газ
СМИ сообщили о планах ЕС рассмотреть продление потолка цен на газ - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ сообщили о планах ЕС рассмотреть продление потолка цен на газ
Власти ЕС рассматривают возможность продления срока действия временного ограничения цен на газ из-за растущих рисков сокращения поставок на фоне событий текущей РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:02
2023-10-23T10:03
экономика
ближний восток
европа
израиль
евросоюз
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хамас
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти ЕС рассматривают возможность продления срока действия временного ограничения цен на газ из-за растущих рисков сокращения поставок на фоне событий текущей осени на Ближнем Востоке и на газопроводе Balticconnector, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Брюссель рассматривает вопрос о продлении срока действия чрезвычайного ограничения цен на газ, введенного в феврале, на фоне опасений, что конфликт на Ближнем Востоке и инцидент на балтийском газопроводе могут вновь привести к росту цен этой зимой", - пишет газета, ссылаясь на презентацию, представленную дипломатам стран-участниц. Газета сообщает со ссылкой на источник, что Европейская комиссия не видит "никаких признаков негативных последствий" после введения потолка цен на газ, а сейчас, утверждает ЕК, стоимость энергоресурса на 90% ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, говорят источники, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также действия на газопроводах, схожие с инцидентом на Balticconnector, могут повлиять на поставки газа этой зимой. Один из источников заявил Financial Times, что вследствие этих причин ЕС может искать способы застраховать себя от подобных проблем в будущем. В то же время на выходных в ЕК был направлен документ, подписанный десятью странами-участницами, с просьбой продлить одну из законодательных мер, введенную в разгар энергетического кризиса, которая позволяет странам ЕС ускорить процесс выдачи разрешений на строительство ветропарков и солнечных электростанций, пишет газета. Как уточняется, документ призывает ориентироваться на возобновляемую энергию как на первоисточник, который может решить проблему зависимости Европы от импорта энергоресурсов. В феврале текущего года Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Действие инструмента было рассчитано на год, однако Еврокомиссия может предложить его продление.
https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html
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экономика, ближний восток, европа, израиль, евросоюз, еврокомиссия, хамас, санкции в отношении россии, энергетика, природный газ, в мире, политика, россия
Экономика, Ближний Восток, Европа, Израиль, Евросоюз, Еврокомиссия, ХАМАС, Санкции в отношении России, Энергетика, Природный газ, В мире, Политика, Россия
СМИ сообщили о планах ЕС рассмотреть продление потолка цен на газ

FT: ЕС рассматривает возможность продления действия ограничения цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти ЕС рассматривают возможность продления срока действия временного ограничения цен на газ из-за растущих рисков сокращения поставок на фоне событий текущей осени на Ближнем Востоке и на газопроводе Balticconnector, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
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"Брюссель рассматривает вопрос о продлении срока действия чрезвычайного ограничения цен на газ, введенного в феврале, на фоне опасений, что конфликт на Ближнем Востоке и инцидент на балтийском газопроводе могут вновь привести к росту цен этой зимой", - пишет газета, ссылаясь на презентацию, представленную дипломатам стран-участниц.
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Газета сообщает со ссылкой на источник, что Европейская комиссия не видит "никаких признаков негативных последствий" после введения потолка цен на газ, а сейчас, утверждает ЕК, стоимость энергоресурса на 90% ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, говорят источники, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также действия на газопроводах, схожие с инцидентом на Balticconnector, могут повлиять на поставки газа этой зимой.
Один из источников заявил Financial Times, что вследствие этих причин ЕС может искать способы застраховать себя от подобных проблем в будущем.
В то же время на выходных в ЕК был направлен документ, подписанный десятью странами-участницами, с просьбой продлить одну из законодательных мер, введенную в разгар энергетического кризиса, которая позволяет странам ЕС ускорить процесс выдачи разрешений на строительство ветропарков и солнечных электростанций, пишет газета.
Как уточняется, документ призывает ориентироваться на возобновляемую энергию как на первоисточник, который может решить проблему зависимости Европы от импорта энергоресурсов.
В феврале текущего года Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Действие инструмента было рассчитано на год, однако Еврокомиссия может предложить его продление.
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