https://ria.ru/20231023/erdogan-1904595981.html

Эксперт оценил предложенную Турцией формулу по Ближнему Востоку

Эксперт оценил предложенную Турцией формулу по Ближнему Востоку - РИА Новости, 23.10.2023

Эксперт оценил предложенную Турцией формулу по Ближнему Востоку

Предложенную Анкарой формулу по странам-гарантам для Палестины и Израиля вряд ли получится реализовать, так как на израильское руководство влияют только США,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:59

2023-10-23T09:59

2023-10-23T10:04

в мире

израиль

турция

палестина

владимир путин

хакан фидан

владимир брутер

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_238c1c0e3c3c9089ee859e25b07f17f7.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предложенную Анкарой формулу по странам-гарантам для Палестины и Израиля вряд ли получится реализовать, так как на израильское руководство влияют только США, заявил в понедельник РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Информированный дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что некоторые страны, в том числе западные, проявили интерес к турецкой формуле по странам-гарантам для Палестины и Израиля, но конкретики по этому вопросу пока нет. "Нет, у (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана это (реализация плана по Ближнему Востоку - ред.) не может получиться в каких-то серьезных рамках, потому что есть вопрос о степени его влияния на израильское руководство. Влияние на израильское руководство есть только в Вашингтоне", - сказал Брутер. По мнению эксперта, только Вашингтон может "определить позицию Тель-Авива, но с одним условием - Израиль обязательно должен выиграть". "Во всяком случае, они должны показать это как победу, тогда все остальное возможно", - указал он. Отвечая на вопрос, для чего Турция предлагает свои посреднические усилия, Брутер отметил, что Эрдоган "позиционирует себя в качестве одного из геополитических лидеров". Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция на фоне обострения на Ближнем Востоке предлагает формулу гарантов для Палестины и Израиля в случае достижения мира. В частности, по его словам, Анкара готова стать гарантом для Палестины. Региональные и западные страны пока не комментировали предложение Турции. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/medvedev-1904071489.html

https://ria.ru/20231023/plennye-1904579993.html

израиль

турция

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, турция, палестина, владимир путин, хакан фидан, владимир брутер, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году