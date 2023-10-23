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Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа "из-за обстрелов" - РИА Новости, 23.10.2023
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16:36 23.10.2023 (обновлено: 16:48 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/efir-1904734212.html
Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа "из-за обстрелов"
Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа "из-за обстрелов" - РИА Новости, 23.10.2023
Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа "из-за обстрелов"
Румынские пользователи соцсетей высмеяли журналистку местного телеканала, которая вышла в прямой эфир в Израиле лежа якобы из-за обстрелов, хотя позади нее в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:36
2023-10-23T16:48
в мире
израиль
румыния
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Румынские пользователи соцсетей высмеяли журналистку местного телеканала, которая вышла в прямой эфир в Израиле лежа якобы из-за обстрелов, хотя позади нее в этот момент спокойно ходили люди и ездили велосипедисты. Журналистка телеканала Digi 24 сейчас находится в Израиле, откуда регулярно выходит в прямой эфир, один из них она провела лежа на животе. Она объяснила свое положение тем, что начался ракетный обстрел, однако позади журналистки в этот момент продолжается обычная жизнь - прохожие идут в парк, едут велосипедисты и никто не ищет укрытий. В соцсетях на этот репортаж отреагировали очень остро. Пользователи стали снимать пародии, размещать гневные комментарии в различных группах, они осудили сомнительные методы привлечения аудитории. "Если #Digi24 транслировал этот цирк в виде интервью по телевидению, вы понимаете, скольких из вас "ужалило" в период план-демии?" - вопрошает один из пользователей. Ему в ответ замечают, что "ради дополнительного балла рейтинга румынские журналисты готовы на все". Мнение общества сводится к тому, что "вся отрасль журналистики стала посмешищем". "От уважаемой репортерши Digi24 Кристины Чиляку я узнала, что новости делаются лежа на животе. Обещаю, что впредь, когда я буду смотреть Digi24, я буду занимать соответствующую позицию. Велосипедисты в бессознательном состоянии беспрепятственно проезжают мимо уважаемой дамы. Пресса в Румынии достигла самого низкого уровня. Борьба за аудиторию идет ожесточенная", - это еще один из многочисленных комментариев. На критику отреагировало и руководство телеканала, которое выступило в защиту журналистки, попавшей под "ракетный дождь". "В Израиле существует протокол, согласно которому каждый авиаудар должен восприниматься как реальный факт, и в зависимости от того, где вы находитесь, вы должны принять меры в течение определенного количества секунд. Если вы находитесь в открытом поле, вы должны лечь на землю. Вот что сделали наши коллеги... Мы благодарим наших коллег за ответственность, с которой они выполняют свою работу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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в мире, израиль, румыния, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Румыния, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лежа "из-за обстрелов"

В Сети высмеяли вышедшую в эфир лежа журналистку из-за отсутствия обстрелов

© Digi 24Румынская журналистка телеканала Digi 24 во время эфира. Кадр видео
Румынская журналистка телеканала Digi 24 во время эфира. Кадр видео
© Digi 24
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Румынские пользователи соцсетей высмеяли журналистку местного телеканала, которая вышла в прямой эфир в Израиле лежа якобы из-за обстрелов, хотя позади нее в этот момент спокойно ходили люди и ездили велосипедисты.
Журналистка телеканала Digi 24 сейчас находится в Израиле, откуда регулярно выходит в прямой эфир, один из них она провела лежа на животе. Она объяснила свое положение тем, что начался ракетный обстрел, однако позади журналистки в этот момент продолжается обычная жизнь - прохожие идут в парк, едут велосипедисты и никто не ищет укрытий.
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В соцсетях на этот репортаж отреагировали очень остро. Пользователи стали снимать пародии, размещать гневные комментарии в различных группах, они осудили сомнительные методы привлечения аудитории.
«
"Если #Digi24 транслировал этот цирк в виде интервью по телевидению, вы понимаете, скольких из вас "ужалило" в период план-демии?" - вопрошает один из пользователей. Ему в ответ замечают, что "ради дополнительного балла рейтинга румынские журналисты готовы на все". Мнение общества сводится к тому, что "вся отрасль журналистики стала посмешищем".
«
"От уважаемой репортерши Digi24 Кристины Чиляку я узнала, что новости делаются лежа на животе. Обещаю, что впредь, когда я буду смотреть Digi24, я буду занимать соответствующую позицию. Велосипедисты в бессознательном состоянии беспрепятственно проезжают мимо уважаемой дамы. Пресса в Румынии достигла самого низкого уровня. Борьба за аудиторию идет ожесточенная", - это еще один из многочисленных комментариев.
На критику отреагировало и руководство телеканала, которое выступило в защиту журналистки, попавшей под "ракетный дождь".
«
"В Израиле существует протокол, согласно которому каждый авиаудар должен восприниматься как реальный факт, и в зависимости от того, где вы находитесь, вы должны принять меры в течение определенного количества секунд. Если вы находитесь в открытом поле, вы должны лечь на землю. Вот что сделали наши коллеги... Мы благодарим наших коллег за ответственность, с которой они выполняют свою работу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
 
В миреИзраильРумынияРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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