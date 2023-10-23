https://ria.ru/20231023/dugina-1904672828.html
Убийство Дугиной организовала СБУ, пишет WP
Убийство Дугиной организовала СБУ, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
Убийство Дугиной организовала СБУ, пишет WP
Убийство российского политолога Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:33
2023-10-23T14:33
2023-10-23T16:32
украина
служба безопасности украины
дарья дугина
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Убийство российского политолога Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями."Операция была проведена украинской службой безопасности, СБУ", — говорится в материале.Уточняется, что главной целью было убийство отца Дугиной — философа Александра Дугина.По данным издания, за месяц до преступления в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. Они везли с собой переноску для домашних животных, в которой установили потайное отделение и использовали его для перевоза компонентов взрывного устройства. Впоследствии оно сработало у машины Дугиной.Кроме того, газета подчеркивает, что, несмотря на то, что в Киеве отвергали причастность к убийствам на территории России, источники признали, что те опровержения были ложными. Они добавили, что на Украине не считают Дугину "невинной жертвой" из-за ее родства с философом Александром Дугиным.Глава СБ Украины Василий Малюк в свою очередь заявил, что все "цели", против которых ведомство проводит операции, на Украине считают законными.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html
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украина, служба безопасности украины, дарья дугина
Украина, Служба безопасности Украины, Дарья Дугина
Убийство Дугиной организовала СБУ, пишет WP
WP: убийство Дугиной организовала СБУ, целью был ее отец Александр Дугин
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости
. Убийство российского политолога Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины, пишет газета Washington Post
со ссылкой на источники, знакомые с деталями.
"Операция была проведена украинской службой безопасности, СБУ", — говорится в материале.
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Уточняется, что главной целью было убийство отца Дугиной — философа Александра Дугина.
По данным издания, за месяц до преступления в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. Они везли с собой переноску для домашних животных, в которой установили потайное отделение и использовали его для перевоза компонентов взрывного устройства. Впоследствии оно сработало у машины Дугиной.
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
Кроме того, газета подчеркивает, что, несмотря на то, что в Киеве отвергали причастность к убийствам на территории России, источники признали, что те опровержения были ложными. Они добавили, что на Украине не считают Дугину "невинной жертвой" из-за ее родства с философом Александром Дугиным.
Глава СБ Украины Василий Малюк в свою очередь заявил, что все "цели", против которых ведомство проводит операции, на Украине считают законными.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
. По данным ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
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