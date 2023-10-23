https://ria.ru/20231023/dtp-1904810570.html
Под Пермью в ДТП с трактором погиб ребенок
Под Пермью в ДТП с трактором погиб ребенок - РИА Новости, 23.10.2023
Под Пермью в ДТП с трактором погиб ребенок
Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП с трактором под Пермью, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T22:09
2023-10-23T22:09
2023-10-23T22:09
происшествия
пермь
авто
toyota corolla
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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП с трактором под Пермью, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером на трассе Кичаново – Дикая Гарь автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 46-летний мужчина, врезался в стоящий на пути трактор с прицепом. Сельскохозяйственная техника находилась на дороге без знака аварийной остановки и без световой аварийной сигнализации. "В результате ДТП несовершеннолетний пассажир иномарки 2019 года рождения получил травму, несовместимую с жизнью. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, пермь, авто, toyota corolla
Происшествия, Пермь, Авто, Toyota Corolla
Под Пермью в ДТП с трактором погиб ребенок
Госавтоинспекция: под Пермью в ДТП с трактором погиб ребенок
ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости.
Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП с трактором под Пермью, сообщает краевая Госавтоинспекция
.
По данным ведомства, вечером на трассе Кичаново – Дикая Гарь автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 46-летний мужчина, врезался в стоящий на пути трактор с прицепом. Сельскохозяйственная техника находилась на дороге без знака аварийной остановки и без световой аварийной сигнализации.
Крупные ДТП в России в 2023 году
"В результате ДТП несовершеннолетний пассажир иномарки 2019 года рождения получил травму, несовместимую с жизнью. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году