https://ria.ru/20231023/dtp-1904738278.html

В КБР иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге, один человек погиб

В КБР иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге, один человек погиб - РИА Новости, 23.10.2023

В КБР иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге, один человек погиб

Иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге в Черекском районе Кабардино-Балкарии, в результате погиб водитель автомобиля, сообщило ГУ МЧС РФ по региону в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:52

2023-10-23T16:52

2023-10-23T16:52

происшествия

черекский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге в Черекском районе Кабардино-Балкарии, в результате погиб водитель автомобиля, сообщило ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "В 14.00 мск в понедельник поступило сообщение, что в Черекском районе на федеральной автодороге Урвань-Уштулу в районе тоннеля Черекской теснины автомобиль Hyundai Solaris упал в обрыв", - говорится в сообщении. На место происшествия выехали спасатели и представители экстренных служб, которые установили, что в результате аварии водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. "Проводятся работы по эвакуации тела погибшего и автомобиля из ущелья", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220724/voditeli-1804591016.html

черекский район

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)