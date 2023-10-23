https://ria.ru/20231023/dtp-1904738278.html
В КБР иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге, один человек погиб
В КБР иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге, один человек погиб - РИА Новости, 23.10.2023
В КБР иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге, один человек погиб
Иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге в Черекском районе Кабардино-Балкарии, в результате погиб водитель автомобиля, сообщило ГУ МЧС РФ по региону в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:52
2023-10-23T16:52
2023-10-23T16:52
происшествия
черекский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге в Черекском районе Кабардино-Балкарии, в результате погиб водитель автомобиля, сообщило ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "В 14.00 мск в понедельник поступило сообщение, что в Черекском районе на федеральной автодороге Урвань-Уштулу в районе тоннеля Черекской теснины автомобиль Hyundai Solaris упал в обрыв", - говорится в сообщении. На место происшествия выехали спасатели и представители экстренных служб, которые установили, что в результате аварии водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. "Проводятся работы по эвакуации тела погибшего и автомобиля из ущелья", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220724/voditeli-1804591016.html
черекский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Черекский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР иномарка сорвалась в ущелье на горной дороге, один человек погиб
Hyundai Solaris сорвался в ущелье в горах в Кабардино-Балкарии, водитель погиб