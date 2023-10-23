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В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 23.10.2023 (обновлено: 15:25 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/drg-1904687839.html
В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ
В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ - РИА Новости, 23.10.2023
В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ
Войска Украины на купянском направлении потеряли около 195 военнослужащих, пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:11
2023-10-23T15:25
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли около 195 военнослужащих, пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе Ольшан Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. "За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ

Минобороны: в Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли около 195 военнослужащих, пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В районе Ольшан Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. "За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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