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В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ

В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ - РИА Новости, 23.10.2023

В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ

Войска Украины на купянском направлении потеряли около 195 военнослужащих, пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:11

2023-10-23T15:11

2023-10-23T15:25

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли около 195 военнослужащих, пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе Ольшан Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. "За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

харьковская область, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр