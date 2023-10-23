https://ria.ru/20231023/drg-1904687839.html
В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ
В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ - РИА Новости, 23.10.2023
В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ
Войска Украины на купянском направлении потеряли около 195 военнослужащих, пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:11
2023-10-23T15:11
2023-10-23T15:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли около 195 военнослужащих, пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе Ольшан Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ. "За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ
Минобороны: в Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ