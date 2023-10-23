В Челябинске прошел форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Первый региональный форум "Академия доверия" прошел на площадке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, где собрались 100 страшеклассников, 100 родителей, 100 педагогов и 50 психологов с территории всей Челябинской области.
Мероприятие проводилось в поддержку большого совместного проекта правительства и министерства образования и науки Челябинской области, Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и производителя интерактивного оборудования "Инновации детям" – "Почта доверия".
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
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© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
2 из 6
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
3 из 6
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
4 из 6
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
5 из 6
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
6 из 6
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
1 из 6
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
2 из 6
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
3 из 6
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
4 из 6
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
5 из 6
Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
6 из 6
"Почта доверия – это анонимная платформа, на которой дети школьного возраста могут задать интересующие вопросы профессиональным психологам и получить на них квалифицированный ответ, – отметила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. – Эта платформа уже работает с 1 марта 2023 года, она показала свою эффективность и необходимость ее масштабирования".
Кроме того, по словам Ирины Николаевны, этот проект указал на необходимость качественной подготовки психологов и педагогов. Чтобы вместе с ними и с участием родительского сообщества помогать детям пройти подростковые кризисы, сделать школьную среду безопасной, оградить подрастающее поколение от негативного воздействия внешней среды и научить детей механизмам защиты от этого негативного воздействия.
Работа с детьми осуществлялась в рамках четырех секций и проводилась в технопарке универсальных педагогических компетенций ЮУрГГПУ. Ребята попробовали свои силы на интерактивной площадке, поучаствовали в театральной практике, в мастер-классе от ассоциации тренеров Российского союза молодежи и попробовали свои силы в медиаринге.
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
Первый региональный форум "Академия доверия"
"Когда меня спросили, хочу ли я поехать на психологический форум, я сказала: "Да, конечно, ведь я люблю психологию!" А это оказалось настолько масштабно, так здорово! – поделилась впечатлениями десятиклассница из Кусы Лена Распопова. – Я считаю, что все здесь очень грамотно: волонтёры очень добрые и сами организаторы – это люди, которые знают свое дело. Очень продуктивная работа!"
В это же время для родительской аудитории организаторы провели ряд мастер-классов, направленных на формирование родительских компетенций и выстраиванию конструктивных взаимоотношений с подростками.
"Я мама, педагог и психолог – три в одном: первое образование я получила на факультете психологии в этом педагогическом университете, второй диплом – учитель начальных классов, и еще я – мама двух девочек. Старшая как раз заканчивает 11 класс, младшей будет 6 лет, – рассказывает Лилия Джаббарова из Челябинска. – Прекрасный форум. Информация очень полезная и для педагогов, и для родителей. Особенно для родителей: что делать, если подросток попал в сложную ситуацию, как помочь ребёнку выбраться из неё".
Для психологов организаторы провели секции, на которых обсуждались инструменты профилактики деструктивного поведения подростков в школьной среде и мероприятий, способствующие профилактике буллинга.
За восемь месяцев существования в регионе проекта "Почта доверия", анонимную консультацию психологов получили более 4 тысяч школьников. Самыми частыми причинами обращений, по статистике специалистов областного центра диагностики и консультирования, являются тревога, а также – вопросы, связанные с романтическими переживаниями и взаимоотношения с одноклассниками, сверстниками, учителями и родителями.
© ЮУрГГПУ.Первый региональный форум "Академия доверия"
© ЮУрГГПУ.
Первый региональный форум "Академия доверия"
Благодаря поддержке Министерства образования и науки Челябинской области штат психологов "Почты доверия" был расширен. И на данный момент 50 квалифицированных специалистов готовы круглосуточно на сайте ответить на вопросы южноуральских детей.
"Мы понимаем, что сегодня важно говорить о психическом здоровье ребенка, потому что то количество стрессов, с которыми сталкивается ребенок, сегодня колоссально, – отмечает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Наша задача – максимально способствовать тому, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, чтобы ребенок не ощущал одиночества. И он знал, что даже если его не понимают в семье, он может написать, позвонить, и ему там ответят, поговорят и не бросят в беде, в которой он, может быть, оказался".