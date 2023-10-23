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Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей - РИА Новости, 23.10.2023
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11:20 23.10.2023 (обновлено: 12:31 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/dollar-1904610822.html
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей - РИА Новости, 23.10.2023
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:20
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экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 11:20 мск снизилась на 32 копейки до 95 рублей, а впоследствии ушла ниже до 94,97 рубля.Курс евро в процессе снижался до 99,92 рубля. Европейская валюта ушла ниже отметки в 100 рублей впервые с 12 сентября. На 12:14 цена одного евро на бирже составила 100,04 рубля.Китайский юань снижался на четыре копейки до 12,96 рубля.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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экономика, московская биржа, доллар
Экономика, Московская биржа, Доллар
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей

Курс доллара на Московской бирже впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара в пункте обмена валют
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи.
Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 11:20 мск снизилась на 32 копейки до 95 рублей, а впоследствии ушла ниже до 94,97 рубля.
Курс евро в процессе снижался до 99,92 рубля. Европейская валюта ушла ниже отметки в 100 рублей впервые с 12 сентября. На 12:14 цена одного евро на бирже составила 100,04 рубля.
Китайский юань снижался на четыре копейки до 12,96 рубля.
Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября.
В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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