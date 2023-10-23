https://ria.ru/20231023/dollar-1904610822.html

Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей

Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей - РИА Новости, 23.10.2023

Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей

Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:20

2023-10-23T11:20

2023-10-23T12:31

экономика

московская биржа

доллар

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 11:20 мск снизилась на 32 копейки до 95 рублей, а впоследствии ушла ниже до 94,97 рубля.Курс евро в процессе снижался до 99,92 рубля. Европейская валюта ушла ниже отметки в 100 рублей впервые с 12 сентября. На 12:14 цена одного евро на бирже составила 100,04 рубля.Китайский юань снижался на четыре копейки до 12,96 рубля.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, московская биржа, доллар