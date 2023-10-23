https://ria.ru/20231023/dollar-1904610822.html
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей - РИА Новости, 23.10.2023
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:20
2023-10-23T11:20
2023-10-23T12:31
экономика
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 11:20 мск снизилась на 32 копейки до 95 рублей, а впоследствии ушла ниже до 94,97 рубля.Курс евро в процессе снижался до 99,92 рубля. Европейская валюта ушла ниже отметки в 100 рублей впервые с 12 сентября. На 12:14 цена одного евро на бирже составила 100,04 рубля.Китайский юань снижался на четыре копейки до 12,96 рубля.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар
Экономика, Московская биржа, Доллар
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Курс доллара на Московской бирже впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Курс рубля в ходе утренних торгов продолжает расти: доллар опускался ниже отметки 95 рублей впервые с 13 сентября, следует из данных Московской биржи.
Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 11:20 мск снизилась на 32 копейки до 95 рублей, а впоследствии ушла ниже до 94,97 рубля.
Курс евро в процессе снижался до 99,92 рубля. Европейская валюта ушла ниже отметки в 100 рублей впервые с 12 сентября. На 12:14 цена одного евро на бирже составила 100,04 рубля.
Китайский юань снижался на четыре копейки до 12,96 рубля.
Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября.
В ЦБ
заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
Придется продавать. Российским экспортерам не оставили выбора