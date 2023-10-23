https://ria.ru/20231023/dollar-1904581153.html

Рубль слабо снижается к доллару и юаню и подрастает к евро

Рубль слабо снижается к доллару и юаню и подрастает к евро - РИА Новости, 23.10.2023

Рубль слабо снижается к доллару и юаню и подрастает к евро

Рубль продолжает слабо снижаться к доллару и юаню, при этом символически растет к евро: американская валюта поднимается до 95,43 рубля, китайская - до 13,01... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T07:08

2023-10-23T07:08

2023-10-23T07:30

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рубль продолжает слабо снижаться к доллару и юаню, при этом символически растет к евро: американская валюта поднимается до 95,43 рубля, китайская - до 13,01 рубля, европейская снижается до 100,83 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 11 копеек, до 95,43 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,01 рубля, евро снижается на 2 копейки, до 100,83 рубля.

https://ria.ru/20231020/kurs-1904050497.html

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экономика, московская биржа, цены на нефть