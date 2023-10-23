https://ria.ru/20231023/dnr-1904693684.html

В ДНР за неделю погибли два мирных жителя

В ДНР за неделю погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.10.2023

В ДНР за неделю погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли, 14 получили ранения с 16 по 22 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:32

2023-10-23T15:32

2023-10-23T15:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

украина

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 14 получили ранения с 16 по 22 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 16 по 22 октября погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 14. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9073 человека, в том числе 231 ребенок. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 12 898, среди них 825 детей.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, дарья морозова, украина