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В ДНР за неделю погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/dnr-1904693684.html
В ДНР за неделю погибли два мирных жителя
В ДНР за неделю погибли два мирных жителя - РИА Новости, 23.10.2023
В ДНР за неделю погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, 14 получили ранения с 16 по 22 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:32
2023-10-23T15:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 14 получили ранения с 16 по 22 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 16 по 22 октября погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 14. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9073 человека, в том числе 231 ребенок. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 12 898, среди них 825 детей.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, дарья морозова, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина
В ДНР за неделю погибли два мирных жителя

В ДНР с 16 по 22 октября погибли 2 мирных жителя, еще 14 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 14 получили ранения с 16 по 22 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 16 по 22 октября погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 14.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9073 человека, в том числе 231 ребенок. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 12 898, среди них 825 детей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваУкраина
 
 
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