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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.10.2023
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05:59 23.10.2023 (обновлено: 06:10 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/dnr-1904578492.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T05:59
2023-10-23T06:10
в мире
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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5.50 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.При этом уточняется, что с начала суток по Донецку Украина уже выпустила 11 снарядов этого же калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Киев получил кассетные боеприпасы от Вашингтона в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20231023/atakms-1904573687.html
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96
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в мире, донецк, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5.50 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
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При этом уточняется, что с начала суток по Донецку Украина уже выпустила 11 снарядов этого же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Киев получил кассетные боеприпасы от Вашингтона в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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