https://ria.ru/20231023/dnr-1904578492.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T05:59

2023-10-23T05:59

2023-10-23T06:10

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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5.50 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.При этом уточняется, что с начала суток по Донецку Украина уже выпустила 11 снарядов этого же калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Киев получил кассетные боеприпасы от Вашингтона в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20231023/atakms-1904573687.html

https://ria.ru/20231023/obstrel-1904568148.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика